Nähe übers Telefon: Besuchsdienst in Seelze ist weiter aktiv

Seelze

Ein Besuchsdienst ohne Besuche? Rüdiger Dreger, Organisator des Seelzer Partnerbesuchsdienstes, macht aus der Not während der Corona-Krise eine Tugend – das Telefon ersetzt bis auf Weiteres den direkten Kontakt.

Besuchsdienst hält Kontakt per Telefon

„Eigentlich wollte ich mal wieder ein bisschen die Werbetrommel rühren“, berichtet Rüdiger Dreger von seiner Bitte an die Redaktion. Der langjährige Mitarbeiter von Seelzes Stadtverwaltung will auf den Partnerbesuchsdienst aufmerksam machen, den er seit seiner Pensionierung mit noch größerem Elan betreut. Erfahrungsgemäß hätten sich nach einem Artikel immer wieder neue Helfer gemeldet, die mitmachen wollten, sagt Dreger. Aber auch Menschen, die sich über einen Besuch freuten, nahmen die Anregung gerne auf und meldeten sich bei ihm an.

Das soll auch weiterhin so bleiben, obwohl die aktuelle Situation Dreger und seine Helfer vor neue Herausforderungen stellt. Denn aufgrund des Infektionsrisikos können zur Zeit keine Besuche stattfinden. „Wir haben uns aber gleich daran gemacht, unser Konzept der aktuellen Lage anzupassen“, erklärt der Lohnder.

Anderen Menschen Zeit schenken

Die Mitglieder des Partnerbesuchsdienstes können Kontaktsuchenden ja immerhin ihr Ohr leihen. So bleiben sie der Grundidee treu. Schließlich ist das Ziel des Partnerbesuchsdienstes ebenso schlicht wie sympathisch: Anderen Menschen Zeit schenken und etwas Gemeinsamkeit schaffen. Denn wer seinen eigenen Haushalt führt, aber nicht mehr so mobil ist, hat viel Zeit. Langeweile droht, Einsamkeit. „Da gerade Alleinstehende am gesellschaftlichen Leben nicht mehr in vollen Zügen teilhaben können, wird es im Alltag ganz schön ruhig“, weiß Dreger aus langjähriger Erfahrung. Diesem Gefühl möchte der Partnerbesuchsdienst mit seinem Kontaktangebot entgegen wirken – und das konzentrierte sich bisher auf persönlichen Besuche. Die Erfahrungen aus mehr als 25 Jahren waren dabei sehr positiv. Denn im Laufe der Zeit entwickelte sich häufig eine nette, persönliche Bindung. Falls die Chemie mal nicht passte, was auch mal vorkam, fand sich eigentlich immer eine gute Alternative.

Dreger schildert die Situation, in der sich immer mehr Menschen befinden: „Die Kinder arbeiten in einer anderen Stadt oder sind sehr eingespannt. Auch Bekannte sind nicht mehr so mobil und zu allem Überfluss sind Cafés und andere Treffpunkte gerade geschlossen.“ Deshalb werde das Telefon aktuell zum wichtigsten Medium des Partnerbesuchsdienstes, um miteinander in Kontakt zu treten oder Kontakt zu halten.

Anruf genügt

Ab sofort genügt ein Anruf bei Organisator Rüdiger Dreger in Lohnde und der wählt umgehend einen passenden Gesprächspartner für den neuen Kontakt aus. „Anruf statt Besuch“ nennt Dreger den Service. Er ist täglich von 11 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer (0 51 37) 58 16 zu erreichen. Wer sich über Anteilnahme und Plauderei am Telefon freuen würde, meldet seinen Wunsch, und nennt dabei gleich einen bevorzugten Wochentag mit Uhrzeit. Dreger sucht dann einen passenden Anrufer aus seinem Team aus. „Ich teile den Menschen, die mitmachen wollen, natürlich auch die jeweiligen Namen mit. So kann kein Schindluder mit dem Angebot getrieben werden“, erklärt er die Vorsichtsmaßnahme. Doch jetzt ist er erst einmal gespannt. Worauf er ausdrücklich hinweisen möchte: „Unser Angebot ist kostenfrei und ehrenamtlich.“

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde