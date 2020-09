Seelze

Das Gefühl dürften viele Frauen kennen: Der Nachhauseweg im Dunkeln durch den Stadtpark oder unter der Unterführung hindurch löst Unsicherheit und Angst aus. Mit ihrem Projekt NightWalks will die Lichtkünstlerin Claudia Wissmann in kleinen Gruppen mit Frauen und Mädchen diese Bereiche in der Stadt in abendlichen Spaziergängen aufsuchen und dem Gefühl der Unsicherheit auf verschiedenen Ebenen entgegentreten – und buchstäblich Licht ins Dunkel bringen. Dabei nutzt Wissmann lichtkünstlerische sowie theaterpädagogische Elemente, um Empfindungen wie Unbehagen und Ängste abzumildern und eine nachhaltige Wirkung zu erreichen.

Frauen können Orte aussuchen

„Die Frauen können sich den Ort selber aussuchen“, erläutert Gabriela Giesche. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Seelze gehört genauso zu den Organisatoren wie die Beratungsstelle der Arbeiterwohlfahrt in der Obentrautstadt. Frauen aus allen Stadtteilen können bei dem Projekt mitmachen, die Initiatoren sind mobil. „Wenn eine Frau aus Velber oder Harenberg dabei ist, dann fahren wir eben nach Velber oder Harenberg“, sagt Giesche. Wichtig sei, dass die Frauen die Wege, die für Unbehagen sorgen, in einem positiven Licht erleben. Es gäbe die unterschiedlichsten Gründe dafür, dass eine Frau ein bestimmtes Wegstück als angsteinflößend empfindet. Im Zusammenhang mit einem positiv behafteten Erlebnis könne sich das ändern. Dabei gehe es nicht darum, unvorsichtig zu werden, sondern selbstsicherer.

Erlebnisse werden in Ausstellung präsentiert

Festgehalten werden die erlebten Situationen der abendlichen Spaziergänge mit der Kamera – und hinterher aufgearbeitet. Außerdem sollen die Materialien zu einer Ausstellung zusammengefügt werden, die im Veranstaltungszentrum Alter Krug zu sehen sein wird. Bei Bedarf kann die Ausstellung auch ausgeliehen werden. Aus dem Erlebten und Geschilderten können erfahrungsgemäß auch Rückschlüsse für die Stadtplanung gezogen werden, betonen die Organisatoren. Dies könne dazu führen, dass bei neuen Bauvorhaben oder Stadtteilsanierungen bestimmte „Angstecken“ von Vornherein besser ausgeleuchtet werden. Diese Erfahrung habe man beispielsweise in Laatzen gemacht, dort sei das Projekt bereits im vergangenen Jahr gelaufen.

Spaziergänge in zwei Gruppen

Vorgesehen sind zwei Gruppen, die an unterschiedlichen Terminen die Spaziergänge unternehmen. Die Termine der ersten Gruppe sind der 21., 26. und 28. Oktober, jeweils um 18.30 Uhr. Die Termine der zweiten Gruppe sind am 22., 27. und 29. Oktober, ebenfalls um 18.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nimmt Gabriela Giesche unter Telefon (0 51 37) 82 81 80 oder per E-Mail an gabriela.giesche@stadt-seelze.de bis Dienstag, 13. Oktober, entgegen.

Von Sandra Remmer