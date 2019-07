Seelze

Was passiert mit dem rund 2500 Quadratmeter großen Gelände, auf dem bis Juni vergangenen Jahres noch Minigolf gespielt wurde? Im Moment bietet sich dort ein eher trostloser Anblick. Meterhoch steht das trockene Gras, Müll und Scherben liegen herum. Von der ehemals gepflegten Anlage, die zu ihrer Glanzzeit sogar als Austragungsort für Deutsche Meisterschaften gedient hat, ist nichts mehr übrig geblieben. Am Eingang schaukelt traurig ein loses Tor hin und her. Der Boden vor dem Vereinsheim ist mit Dreck, Essensresten, Scherben und weiterem Unrat übersät.

Stadt will Mitte Juli mähen

Das Gelände der Minigolf-Anlage gehöre zwar der Stadt, sei aber nicht für Bürger öffentlich zugänglich, teilt Carsten Fricke, Sprecher der Stadt Seelze, mit. Der städtische Betriebshof werde nach Ende der Brut- und Setzzeit Mitte des Monats dort mähen. Wie die Nachnutzung des rund 2500 Quadratmeter großen Grundstücks aussehen soll, stehe noch nicht fest. Zwar befasse sich die Wirtschaftsförderung der Stadt mit einer geeigneten Möglichkeit, aber konkrete Pläne gebe es bislang keine.

Die ehemalige Minigolfanlge bietet einen traurigen Anblick. Quelle: Sandra Remmer

Verein musste sich auflösen

Vieles hatte der BGC Seelze in der Vergangenheit versucht, um die drohende Auflösung des Vereins abzuwenden. Keine Maßnahme jedoch war von Erfolg gekrönt. Am Ende waren es nur noch 19 Mitglieder, die der Verein zählte. Kaum einer von ihnen konnte oder wollte sich noch regelmäßig um anfallende Pflegearbeiten kümmern. Am Schluss habe er nicht einmal mehr genügend Leute gehabt, um die Schläger- und Ballausgabe sowie die Kasse zu besetzen, sagte Frank Harms anlässlich der Vereinsauflösung vor einem Jahr, die für den ehemaligen Vereinsvorsitzenden eine logische Konsequenz darstellte.

