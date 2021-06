Seelze

Die HGS (Verein für Handel und Gewerbe in Seelze) plant für Sonnabend, 17. Juli, wieder einen Obentrautmarkt. Das wurde, wie Vorsitzender Thomas Meyer mitteilte, auf der Jahresversammlung entschieden. Dank der positiven Pandemieentwicklung könne der Obentrautmarkt, wenn auch im kleineren Rahmen, wieder auf die Beine gestellt werden, sagte er. In Abstimmung mit der Region Hannover zur Sicherstellung der Hygieneregeln der niedersächsischen Coronaverordnung in der gültigen Fassung (Stand 19. Juni), sowie mit dem Stadtmarketingbeauftragten Carsten Fricke sei das Konzept erarbeitet worden.

Geschäfte und Gastronomen eingebunden

Die Marktbesucher können sich auf ein kleines, buntes Programm freuen, das um 14 Uhr beginnt. Vorgesehen ist ein verkaufsoffener Sonnabend, an dem sich die Geschäfte im Zentrum beteiligen können. Auch die Gastronomie soll in den Markt eingebunden werden. Derzeit werde mit dem Heimatmuseum über eine Beteiligung an dem Obentrautmarkt gesprochen.

Mit dabei ist der Verein Historische Maschinen Seelze, der auf auf den Plätzen Alter Krug und vor der Sparkasse seine Fahrzeuge ausstellen wird. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Musiker der Seelzer Musikschule sowie weitere Künstler, und auch Reitergeneral Michael von Obentraut werde samt Gefolgeauf dem Markt anzutreffen sein.

Shanty-Chor hat die Stimmen geölt

Um einen reibungslosen Ablauf des Marktes zu gewährleisten, sei eine Sperrung des Kreuzweges vorgesehen, sagt der HGS-Vorsitzende. Dort werde die Stadtbühne vor der Ausfahrt der Hannoverschen Volksbank aufgebaut, die den Marktbesucher von 14 bis 20 Uhr ein abwechslungsreiches Programm bieten wird. Auch Lohndes Shanty-Chor ist mit dabei und sorgt mit seinen maritimen Liedern für Stimmung.

Die Bühne, so informiert die HGS, wird bereits am Freitag, 16. Juli, ab 15 Uhr aufgebaut. Der Abbau soll am Sonntagvormittag starten und bis 15 Uhr beendet sein. Wie der Vorsitzende mitteilte, müssen die Besucher des Obentrautmarktes im eingezäunten und bestuhlten Bereich vor der Bühne einen Mund-Nasenschutz tragen und die Abstandsregeln einhalten. Im Bereich des Kreuzweges wird der Betreiber des Biergartens HochSaison einen Bierwagen aufbauen.

HGS will positiven Akzent vor den Ferien setzen

„Wir sind davon überzeugt, auch mit diesem kleinen Rahmen gerade vor den großen Ferien einen positiven Akzent für die Seelzer Bevölkerung setzen zu können“, erklärte Meyer. Nach den langen Monaten des Lockdowns würde der Markt zu einer Belebung des Einzelhandels beitragen, die angesichts der massiven Zunahme des Online-Handels erforderlich sei. Zudem ermögliche das kleinere Konzept der Veranstaltung ein Auskommen ohne Werbekostenzuschuss der teilnehmenden Betriebe, die somit nicht weiter belastet würden.

Von Heike Baake