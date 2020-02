Nach 95 Jahren: Vereine lösen den Sängerbund „Zwischen Deister und Leine“ auf

Lathwehren

Der Sängerbund „Zwischen Deister und Leine“ ist Geschichte. Die Delegierten der Mitgliedsvereine haben den Verein bei der Hauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus Lathwehren aufgelöst. Ein bisschen Wehmut war dabei, berichtet Vorsitzender Christian Rath. Immerhin hätte der Sängerbund in fünf Jahren sein 100-jähriges Bestehen feiern können.

Delegierte kommen zum letzten Mal zusammen

Während der Hauptversammlung trafen die zwölf Delegierten der Mitgliedsvereine zum letzten Mal mit dem Vorstand zusammen. Rath führte als Vorsitzender durch die Versammlung und thematisierte unter anderem auch die Singfähigkeit des MGV-Chores Lathwehren, die ohne die Unterstützung des MGV Dedensen nicht mehr gewährleistet ist.

Rath blickte in seiner Begrüßung zurück auf die vergangen Jahre. Bereits im Jahr 1925 wurde der Sängerbund gegründet. Vorausgegangen war ein Sängerfest in Lathwehren, das aufgrund der wetterbedingten niedrigen Besucherzahlen zu einem finanziellen Fiasko für den ausrichtenden Gesangsverein führte. „Es war damals schon so, dass der Festwirt einen festgelegten Betrag bekam – egal, wie hoch die Einnahmen durch die Besucher waren“, erzählt Rath. Um solche Risiken für die einzelnen Vereine aufzufangen, wurde damals der Sängerbund gegründet.

Früher waren 40 Chöre dabei, heute nur noch drei

Während anfangs bis zu 40 Chöre als Mitglieder dabei waren, sind heute nur noch drei übrig geblieben. Rath weiß, dass sich in den vergangenen Jahren alles im Umbruch befand und das Ausscheiden der vielen Vereine letztendlich eine Veränderung herbeiführen musste. Viele Chöre, so erzählt er, hätten sich in den Jahren auch aufgelöst, manche seien aber auch ausgetreten. Erst Ende des vergangenen Jahres war der Gesangsverein Harenberg aus dem Sängerbund ausgetreten. Die Versicherungssumme verminderte sich dadurch nicht und musste weiterhin durch die verbleibenden Vereine Almhorst und Lathwehren getragen werden. „Der Shanty-Chor Lohnde ist über eine eigene Versicherung abgesichert“, erklärt Rath. Für Almhorst und und Lathwehren sei der jährliche Beitrag zu hoch, aber auch inhaltlich sei der weitere Erhalt des Sängerbundes nicht mehr wirklich sinnvoll.

Löschung erst nach einem Jahr

Rath erläuterte während der Versammlung den Delegierten die Vorgehensweise der Vereinsauflösung. Nach allen Formalitäten ist erst nach einem Sperrjahr das Erlöschen des Vereins möglich. Nach dem die Auflösung des Vereines entschieden war, wurden die Vorstandsmitglieder als sogenannte Liquidatoren bestellt. Das restliche Vereinsvermögen sowie die restlichen Verbindlichkeiten werden zu gleichen Teilen auf den MGV Almhorst und den MGV Lathwehren sowie den Shanty-Chor Lohnde verteilt. „Es ist schade, aber die Entwicklung kann man nicht aufhalten“, sagt Rath.

Von Heike Baake