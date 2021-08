Dedensen

„Die letzte Orchesterprobe war sehr emotional“, sagt Marianne Steinweg (66). Nach 23 Jahren hat sie sich als Dirigentin des Musikvereins verabschiedet, um ihren Ruhestand in Schleswig Holstein zu genießen. In Fahrendorf, ihrer neuen Heimat, gäbe es ein Blasorchester sowie eine Big Band und deshalb könne sie ihre Liebe zur Musik dort vielleicht auch weiterleben, sagt sie.

Steinweg hatte erst im Alter von 31 Jahren das Notenlesen gelernt und musikalischen Unterricht beim Dedenser Musikverein erhalten. In den Jahren zuvor sei es immer ihr Wunsch gewesen, einmal ein Instrument zu erlernen. „Ich konnte nie gut singen, hatte aber ein Gespür für Rhythmus und Spaß an der Musik“, erklärt sie. Sehr schnell war Steinweg damals so weit, dass sie mit ihrem Saxofon im Hauptorchester spielen konnte.

Marianne Steinweg fällt der Abschied vom Dedenser Orchester sehr schwer. Quelle: privat

Nachfolger gefunden

„Danach habe ich mich mit Workshops und Lehrgängen weitergebildet“, berichtet sie. Ihr Ziel sei es aber nie gewesen, Dirigentin zu werden, das habe sich nacheinander entwickelt. Ihr Dirigat erlangte Steinweg während eines nebenberuflichen Fernstudiums. „Ich habe mich eigentlich vom Amateur zum Musiker entwickelt“, resümiert sie. Vom ersten Musikunterricht bis zur Dirigentenstelle habe sie nur zwölf Jahre gebraucht.

Gern blickt Steinweg auf die Jahre im Musikverein zurück, bei dem sie sich von Anfang an gut aufgehoben fühlte. Neben Saxofon hat sie auch noch das Spielen der Posaune und des Schlagzeugs erlernt. „Das hat mir die Arbeit erleichtert, denn ich konnte mich sehr gut in die Musiker hereinversetzen“, erläutert sie. Ihr Herz würde weiterhin am Dedenser Musikverein hängen, aber sie sei auch erleichtert, dass ein Nachfolger gefunden sei. Das Orchester hat sich unter den Bewerbern für Harald Sandmann vom Heeresmusikkorps entschieden.

Von Heike Baake