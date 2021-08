Dedensen

Unbekannte haben in Dedensen illegal Müll entsorgt. Wie die Polizei mitteilte, meldete eine Anruferin am Donnerstag gegen 9 Uhr unerlaubt abgeladenen Abfall am Waldrand im Bereich der Straße Auf dem Kampe. Eine Streife stellte dann fest, dass die Unbekannten circa einen Kubikmeter Wellplatten hinterlassen hatten.

Struktur und Erscheinungsbild deuten nach Einschätzung der Polizei auf Asbestplatten hin. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und informierten die Abfallentsorgungsgesellschaft der Region Hannover. Außerdem hoffen die Ermittler auf Zeugen und nehmen unter (0 51 37) 82 70 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner