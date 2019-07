Seelze

Wer etwas erleben will, der bucht beim Musikfestival Seelze (MuSe) das Konzert des Bundespolizeiorchesters Hannover unter der Flutbrücke. Der Termin zählt zu den Favoriten im Seelzer Veranstaltungskalender und liegt traditionell im Sommer. Da ist das Wetter häufig warm und sonnig, was der Open-Air-Veranstaltung entgegenkommt. Regelmäßige Muse-Gäste könne jedoch auch von Konzerterlebnissen berichten, bei denen Zuhörer wie Musiker unter dem Stahltragwerk saßen und es in Strömen regnete.

Doch in diesem Jahr wird das Ensemble des Bundespolizeiorchesters mit dem warmem Licht der Abendsonne ausgeleuchtet. Da kein Lüftchen weht, ist der Instrumentenklang besonders klar. Ob Ayaka Kunieda bei ihrem Oboen-Solo ihrem Instrument die feinen, klaren Töne entlockt oder Matthias Romanus beim Intro eines irischen Stücks die Flöte an den Mund hebt: Es klingt großartig.

Na gut – ab und zu tuckert ein Schiff über die Köpfe der Musiker, was man von den Zuhörerplätzen aus nicht sehen, aber hören kann. Doch Moderator Dirk Hillebold kennt sich nicht nur in Sachen Musik und Polizei hervorragend aus, sondern ist auch Marine-Experte. „Das war die ostfriesische U-Boot-Flotte, denn für alle anderen ist der Kanal ja während unseres Auftritts gesperrt“, sagt er im Scherz.

Entspannte Atmosphäre unter der Flutbrücke

Entspannte Atmosphäre ist die beste Grundlage für den Musikgenuss. Ob Bratwurstduft herüberweht, ein Sektglas klirrt oder ein Fahrradfahrer scharf bremst: Hier lässt sich keiner stören. Ganz im Gegenteil – zu dem Muse-Konzert unter freiem Himmel kommt man mit Kind, Kegel und Kühltasche, klemmt sich die Campingstühle unter den Arm oder radelt des Weges. Es gehört schon viel Fantasie dazu, den Platz unter der Flutbrücke zur Orchesterbühne zu machen – was in Seelze prima klappt.

Sommer, Sonne und zwanglose Atmosphäre: Bei dieser Muse-Veranstaltung darf sogar der Hund mit ins Konzert. Quelle: Patricia Chadde

Beim Picknickkonzert werden alle Sinne verwöhnt: Man schaut Dirigentin Anna-Sophie Brüning bei ihren Einsätzen zu und bewundert ihre ausdrucksstarke Gestik. Auch biografisch hat sie Herausragendes zu bieten, wie Hillebold in einer Pause zwischen den Stücken verrät. Erst studierte Brüning Geige, Klavier und Dirigieren, anschließend war sie als Konzertmeisterin im Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck beschäftigt und dirigierte später auch die Düsseldorfer Symphoniker. Im Jahr 2003 wurde sie vom Pianisten und Dirigenten Daniel Barenboim für die künstlerische Leitung seines Nah-Ost-Projekts engagiert und baute in sieben Jahren das erste palästinensische Sinfonieorchester auf.

Moto Harada spielt seinen Tango erstmals

Ob man diese Information hat oder ganz unbeleckt den bunt gemischten Musikwerken lauscht: Dieses Angebot der MuSe „ist einfach traumhaft“, wie der Wunstorfer Markus Rischer sagt. Mal getragene Werke, mal poppige Melodien – das Bundespolizeiorchester überzeugt wieder einmal mit seiner attraktiven Werkauswahl in Verbindung mit seinen ambitionierten Musikern. Außerdem ist es offen für Neues: Denn Ausnahmepianist Moto Harada spielt natürlich Chopin und präsentiert anschließend einen selbst komponierten Tango für Klavier und Blasorchester. Passend zum 20-jährigen Bestehen des Festivals gibt es noch vor der Pause eine Welturaufführung unter Seelzes Flutbrücke – schöner geht’s nicht!

Von Patricia Chadde