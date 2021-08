Seelze

Zu einer musikalischen Weltreise mit Orgel und Trompete lädt das Duo Zia in die Heilige Dreifaltigkeitskirche an der Südstraße ein. Das Konzert am Sonntag, 8. August, ist die neunte Veranstaltung der diesjährigen Musikfestivals Seelze (MuSe). „Bei diesem Konzert sind zwei außergewöhnliche Musiker zu hören“, verspricht Mitorganisator Christoph Slaby. Deshalb seien sie auch sein musikalischer Wunsch für das diesjährige Festival.

In der Musik des Duos verbinden sich jahrhundertealte christliche Melodien mit zeitgenössischem Jazz. Marcus Rust spielt dabei Trompete, Christian Grosch Orgel. Damit nehmen sie die Zuhörer mit auf eine geistlich-musikalische Reise zwischen indianischen Melodien, afrikanischen Rhythmen, europäischen Volksweisen und Jazz, sagt Slaby. Für die Musiker spielen Traditionen eine wichtige Rolle und sie dienen ihnen oft als Ausgangspunkt ihrer musikalischen Expeditionen. „Die Melodien der beiden umtanzen alte christlich-jüdische Gesänge aus Kulturen rund um den Globus und treten miteinander in den Dialog“, erklärt Slaby.

Eintrittskarten im Vorverkauf und Abendkasse

Rust, der in einer Musikerfamilie in Schwerin aufwuchs, entdeckte bei einem längeren Aufenthalt in Indien seine Liebe zur traditionellen Musik ferner Kulturen. Er studierte Trompete (Jazz-Rock-Pop) in Dresden. Grosch kam durch das kirchenmusikalische Wirken seines Vaters in früher Kindheit mit Musik und einer Vielzahl von Instrumenten in Berührung. Er studierte zunächst Kirchenmusik in Halle und Göteborg und danach Jazzklavier.

Beginn des Konzerts ist um 17 Uhr. Eintrittskarten sind kostenlos bei Petri & Waller, Hannoversche Straße 13a, erhältlich – die Besucher werden jedoch im Anschluss an das Konzert um eine Spende gebeten. Kurzentschlossene können sich auch an der Abendkasse melden. Aufgrund der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie dürften nur 80 Plätze im Kirchenraum besetzt werden.

Von Heike Baake