Gelungenes Freiluftkonzert vor dem Alten Krug: Pianist Moto Harada hat am Sonnabend zahlreiche Zuschauer angelockt. Mitten auf dem zentralen Platz ließ er auf einem bunt bemalten Flügel Stücke von Ludwig van Beethoven sowie zwei Eigenkompositionen erklingen. Harada ist der bisher einzige Musiker, der in diesem Jahr einen kleinen Ersatz für das wegen der Corona-Pandemie abgesagte Musikfestival Seelze ( MuSe) geboten hat – seine drei halbstündigen Konzerte waren praktisch eine Mini-MuSe.

Eine besonderer Veranstaltungsort

Die Organisatoren Christoph Slaby und Robert Leschik bedauern sehr, dass das gesamte Festival wegen Corona ausgefallen ist. „Wir sind sehr unglücklich darüber“, sagte Slaby. Aber in der Krise seien auch neue Ideen entstanden – wie jetzt die kurzen Klassikkonzerte vor dem Alten Krug. Dafür konnten die MuSe-Macher Harada schnell begeistern, der bereits seit der Gründung bei dem Festival auftritt.

Bis zu 60 Zuschauer besuchen die einzelnen Konzerte. Quelle: Heike Baake

Schon im Alter von drei Jahren fing Harada mit dem Klavierspielen an. Nach seinem Schulabschluss studierte er Musik und Musikpädagogik, er besuchte Universitäten in Tokio, Wien, New York und Warschau. Während seiner Studienzeit gab er bereits zahlreiche Konzerte und trat im Rundfunk und im Fernsehen auf. Ein Stipendium ermöglichte ihm eine weitere Ausbildung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Seit 1988 lehrt Harada das Fach Klavier und ist zudem als Konzertpianist tätig.

Beethoven und Eigenkompositionen

Bei seinen Kurzkonzerten zeigte er sich begeistert von der Umgebung und der Kulisse auf dem Platz vor dem Alten Krug. „Dass ich vor einem so schönen Fachwerkhaus Beethoven spielen kann, finde ich ganz toll“, schwärmte er. Seit 20 Jahren kommt Harada schon nach Seelze, daher konnte er sich über viele bekannte Gesichter im Publikum freuen. Die Straßengeräusche störten die besondere Konzertstimmung nicht, fand er.

Moto Harada spielt auf dem Platz vor dem Alten Krug. Quelle: Heike Bake

Die zahlreichen Zuhörer konnten die dreisätzige „Sonate Pathétique Nr. 8“ und das bekannte Stück „Für Elise“ genießen. Auch die Eigenkomposition „Für meine Mama“, die Harada zur Uraufführung brachte, bekam viel Applaus. Als Zugabe präsentierte der Pianist „Für dich“, ein Stück, das er für die Frau eines verstorbenen Freundes schrieb. Unter den Zuhörern war auch Natalie Salzmann aus Lohnde. Als Klassikfan ließ sie es sich nicht nehmen, nach Feierabend die Veranstaltung zu besuchen. „Ich liebe Beethoven und Bach und finde, dass es hier unter freiem Himmel besonders schön ist“, sagte sie. Die MuSe kannte sie noch nicht, steckte sich aber sofort einen Flyer mit Informationen ein.

Großer Auftritt für junge Musiker

Die längere Mittagspause zwischen Haradas Konzerten nutzte Slaby, um sieben Musikschülern die Gelegenheit zu geben, ihr Können zu präsentieren. „Die Schüler im Alter von zehn bis 22 Jahren besuchen die Musikschulen in Seelze und Garbsen“, erklärte er. Mit dabei war auch der 16-jährige Seelzer Christian Derks, der bereits seit zehn Jahren Klavier spielt. „Es ist schon aufregend – und ich bin sehr nervös“, gestand er. Mitgebracht hatte Derks „Charleston“ von Cecil Mack und Jimmy Johnson.

Von Heike Baake