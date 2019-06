Lohnde

Vermutlich durch einen technischen Defekt ist der Lithiumakku eines Modellflugzeuges am Freitagmittag in einem Einfamilienhaus in Lohnde in Brand geraten. Nachdem das Feuer gelöscht war, überprüften Feuerwehrleute mit einem Messwagen, ob durch den extremen Qulam giftige Substanzen ausgetreten waren. Wie die Seelzer Polizei mitteilte, wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Von Sandra Remmer