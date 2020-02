Kaum jemand nutzt die Mitfahrbank im Zentrum

Seelze/Seelze-Süd

Sie sind blau und sollen Menschen ohne Auto mobiler machen: Die Mitfahrbänke, die an der Hannoverschen Straße im Seelzer Zentrum und an der Haltestelle Am Markt in Seelze-Süd stehen. Doch meistens sind die auffälligen Sitzgelegenheiten leer. Dabei ist das Prinzip der Bänke einfach: Wer sich darauf niederlässt, signalisiert, dass er eine Mitfahrgelegenheit sucht. Die Länge der Strecke ist dabei egal, wer mitfahren will, muss allerdings volljährig sein.

„Ich habe schon mal auf der Bank gesessen“, sagt Gertraud Kelter aus Seelze. Allerdings hätte sie damals nicht bei jemandem mitfahren wollen, sondern gemütlich geklönt. Die 81-jährige ist vor allem mit dem Fahrrad unterwegs. Die Idee der Mitfahrbank fände sie prima, sagt sie. „Ich würde aber nur bei Leuten einsteigen, die ich schon kenne.“

Mehr Werbung für das Angebot

Iris Jauert, SPD-Ortsratsmitglied und in Seelze-Süd zu Hause, hat sich für die Bänke an der Hannoverschen Straße stark gemacht. Sie sagt, dass sie immer mal wieder Menschen beobachte, die auf der Mitfahrbank Platz nähmen. Doch das seien eher wenige. „Vielleicht muss man mehr Werbung machen, damit die Seelzer von den neuen Möglichkeiten erfahren“, sagt Jauert. Sie fände auch die Möglichkeit zur Angabe der Wunschfahrtrichtung hilfreich.

In weniger dicht besiedelten Gegenden Norddeutschlands seien solche Mitfahrbänke weit verbreitet, um unabhängig von Bussen von einem Ort zum anderen zu kommen, sagte Ortsratmitglied André Meyer beim Projektstart in Seelze-Süd. Dort waren im vergangenen März die ersten Bänke aufgestellt worden. Alfred Blume, Ortsbürgermeister für Seelze, fand das Projekt ebenfalls unterstützenswert. 600 Euro hat der Ortsrat in die Bänke und die beiden Hinweisschilder investiert.

Soll Fahrtwunsch angezeigt werden?

Eigentlich sind die blauen Sitzgelegenheiten gut sichtbar. Zudem weist ein Schild mit einem emporgereckten Daumen schon von Weitem auf das Angebot hin. Ob der Wartende nach Letter, Almhorst, Seelze-Süd oder vielleicht Gümmer will, kann der Autofahrer nicht wissen. Das müsse man ändern, sagt Jauert. „Ein Schild, dass per Seilzug aktiviert wird, macht die Sache eindeutiger.“ Das habe sie schon an anderen Standorten gesehen.

In der Region Hannover haben bereits mehrere Kommunen Mitfahrbänke aufgestellt, darunter Hemmingen, Springe, Pattensen und Laatzen.

