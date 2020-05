Margaret Rohde sammelt bei Marathon Spenden

Seelze

Margaret Rohde hat an sich selbst zuletzt gedacht. Die Seelzerin wäre beim Stay-At-Home-Marathon, der coronabedingten Alternative zum Hannover-Marathon, eigentlich gar nicht gestartet. Aber die 40-Jährige wollte unbedingt helfen. In diesem Jahr sollten die Spenden dem Straßenmagazin Asphalt zugute kommen. „Die Menschen leiden sehr darunter, dass sie die Zeitung in der Krise nicht verkaufen können“, sagt Rohde. Daher hat sie einen privaten Langstrecken-Spendenlauf in Angriff genommen, hat Nachbarn um Hilfe gebeten und auf Facebook einen Aufruf publik gemacht. Mehr als 500 Euro sind so schon zusammengekommen für Obdachlose. „Ich bin so überwältigt gewesen. Es war ein toller Lauftag. Ich hatte am Ende sozusagen einen positiven Zusammenbruch“, sagt Rohde.

10 Cent pro Kilometer

Es waren nicht allein die 42,2 Kilometer, die Rohde zurückgelegt hat. Zuvor hatte die gebürtige Kenianerin eine Runde durch die Nachbarschaft gedreht und Zettel in die Briefkästen geworfen. Sie bat um 10 Cent pro gelaufenem Kilometer für die gute Sache. Etwa 100 Euro habe sie so gesammelt, schätzt Rohde, der Rest kam online via Facebook zusammen. Und sie legte selbst noch etwas drauf – pro Spende den halben Betrag zusätzlich. Ihr Lohn war ein unvergleichlicher Empfang. Die Nachbarn jubelten ihr aus den Fenstern und vom Straßenrand zu, für den Zieleinlauf hatten sie ein rot-weißes Flatterband gespannt. Als ihr dann noch ihre 14-jährige Tochter Moesha die Medaille umhängte (die gab es anlässlich des offiziellen Stay-At-Home-Marathons für jeden Teilnehmer), kamen der Seelzerin die Tränen.

Anzeige

Erste Versuche über fünf Kilometer

Margaret Rohde arbeitet im Versand einer hannoverschen Dentalfirma in der Nordstadt, aktuell ist sie wegen Corona in Kurzarbeit. Da bleibt ihr Zeit zum Lesen – und für einen täglichen Lauf. Zu diesem Ausdauersport kam sie erst vor sieben Jahren, mit ersten Versuchen über fünf Kilometer, damals in einer schwierigen Zeit eine gute Abwechslung. „Mein kenianischer Lehrer von damals würde es kaum glauben können, dass ich einen Marathon geschafft habe“, sagt Rohde lachend. Sie kommt aus keinem der Stämme, die klassisch viele erfolgreiche Läufer hervorbringen. „Wenn wir laufen, dann eigentlich nur, um zu flüchten.“

Weitere NP+ Artikel

Ihre in Wien lebende Schwester Genevieve machte Margaret Rohde mit dem Laufen vertraut, dort studierte sie Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Der Liebe wegen zog die Frau, die inzwischen einer von 30 Botschaftern des Hannover-Marathon ist, 2003 nach Deutschland. „ Kenia, Wien und Seelze sind für mich Heimat“, sagt Rode, die gern am Maschsee trainiert. „Laufen ist für mich zur Leidenschaft geworden“, betont die 40-Jährige. „Und die schöne Stadt Hannover als Botschafterin zu repräsentieren, ist mir eine Ehre.“

Freudenrausch bei der Ankunft

Um in größeren Gruppen mitlaufen zu können, was der durchtrainierten Athletin anfangs nicht sonderlich behagte, schloss sie sich den Hannover Runners an. „Tolle Truppe“, bemerkt sie dazu kurz und knapp. Wie stark sie freilich allein ist, stellte sie bei ihrem Lauf durch Seelze und die Ortsteile in sehr guten 3:43,51 Stunden unter Beweis. „Ich wollte erst mal sehen, wie es läuft, die erste Hälfte war ich allein“, berichtet Rohde. Erst dann wurde sie von Freunden verpflegt, die finalen 15 Kilometer radelte Mark Walz mit, ein befreundeter „Marathoni“ – sogar mit Musik. Die Ankunft in Seelze schließlich geriet zum Freudenrausch, die Schmerzen von der Strapaze waren drei Tage später schon beinahe abgeklungen. „Es ist bei einem Marathon ganz normal, dass es wehtut“, weiß Margaret Rohde. Sie versucht stets, die Dinge positiv zu nehmen. Und so war dieser Marathon, obwohl in dieser eher traurigen Zeit alles anders war als sonst, ein großes Erlebnis für sie. „Es war einfach wunderbar. Mein Respekt für alle, die an diesem Tag mitgelaufen sind.“

Lesen Sie auch

Stadt bietet drei Obentraut-Bastelbögen an

Kreativ durch die Krise: Wettbewerb für junge Autoren

IGS bleibt während Corona-Krise handlungsfähig

Heimatmuseum sammelt für Corona-Ausstellung

Wegen Corona unterrichtet Karate-Club per E-Mail und Video

Von Stefan Dinse