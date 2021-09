Letter

Auch zu Fuß kann Trunkenheit gefährlich werden: Weil ein offenbar stark alkoholisierter Mann Schlangenlinien lief, verletzte sich eine Radfahrerin (73 Jahre) am Mittwochabend in Letter. Sie fuhr gegen 21.30 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Stöckener Straße an der Ecke Engelkestraße, als vor ihr der Fußgänger auftauchte.

Der dunkel gekleidete Mann ging in erheblichen Schlangenlinien. Beim Überholen stießen beide zusammen, die Frau stürzte und verletzte sich. Während die 73-Jährige per Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde, entfernte sich der Fußgänger, ohne seine Personalien bekannt zu geben. Die Verletzungen der Frau waren glücklicherweise nur leicht. 

Von Simon Polreich