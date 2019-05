Seelze

Eine Streife hat am Mittwoch gegen 17.35 Uhr einen Hyundai auf der Garbsener Landstraße kontrolliert, teilt ein Sprecher des Polizeikommissariats Seelze mit. Die Polizisten bemerkten dabei, dass der 22-jährige Fahrer aus Seelze offenbar unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt. Den Seelzer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein vierwöchiges Fahrverbot.

Von Sandra Remmer