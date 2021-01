Letter

Mit der Aufforderung ihn nach Verden zu bringen, ist ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch um 17.40 Uhr zu einem Ehepaar ins Auto gestiegen. Die beiden 69 und 68 Jahre alten Hannoveraner befanden sich nach Auskunft der Polizei in diesem Moment auf einem Parkplatz an der Lange-Feld-Straße. Der Täter drohte den beiden auch an, eine Schusswaffe einzusetzen. Der Mann und die Frau flohen umgehend aus dem Wagen und alarmierten die Polizei. Der Täter entfernte sich daraufhin in Richtung der Bahnunterführung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Eheleute beschreiben den Mann als etwa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 groß. Ihren Angaben zufolge hat der Täter ein südländisches Aussehen und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer dunklen Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet. Die Polizei Seelze bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 zu melden.

Von Sandra Remmer