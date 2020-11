Letter

Bei ihren Corona-Kontrollen hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag drei junge Männer aus Seelze und Bremen an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Letter kontrolliert, die zusammen in einem Auto durch die Gegend fuhren. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze berichtet, kommt auf die Fahrgemeinschaft ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz zu, da sie aus drei unterschiedlichen Haushalten stammen und nicht gemeinsam in einem Auto hätten fahren dürfen. Die Polizei betont, dass sie weiterhin angehalten sei, die Bestimmungen der Niedersächsischen Corona-Verordnung intensiv zu überwachen.

Von Thomas Tschörner