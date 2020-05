Wenn Lothar Rehse vorliest, wird es still – und manch einer kramt nach Taschentüchern: Der 80-Jährige ist in Seelze bei vielen Anlässen als Vorleser aktiv. Mit seinem damaligen Nachbarn Fiete Münzner fing alles an. Ein Besuch zwischen Büchern und Anekdoten in Almhorst.