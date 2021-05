Seelze

Lothar Mohn gibt am Pfingstsonntag, 23. Mai, das zweite Konzert des Musikfestivals Seelze (MuSe) an der Klais-Orgel in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit. Wegen der Beschränkungen der Corona-Pandemie wird auch dieses Konzert nur als Stream im Internet zu erleben sein. „Wir warten und hoffen, dass wir bald auch die Türen unserer ,Konzertsäle‘ für unsere Festivalbesucher öffnen dürfen“, sagen die MuSe-Macher Robert Leschik und Christoph Slaby. Bis dahin müssten die Künstler jedoch vor der Kamera spielen und die Zuhörer über das Internet beglücken.

Mohn eröffnet das Orgeljahr für Seelze

Der Organist und Präsident des Landesmusikrates Niedersachsen, Lothar Mohn, eröffnet mit seinem Konzert gleichzeitig das Orgeljahr. Die Orgel hat im Januar den Platz des Instruments des Jahres übernommen und löst damit die Geige als Instrument des vergangenen Jahres ab. „Die Orgel gilt als Königin der Instrumente und ist das größte Musikinstrument der Welt“, sagt Slaby. Seit 2017 sind Orgelmusik und Orgelbau durch die Unesco als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Die Kirche Heilige Dreifaltigkeit hatte die Klais-Orgel im Jahr 1983 für rund 338.000 Mark gekauft, damals ein gewaltiger Kraftakt für die Gemeinde. Gleichzeitig auch eine Wertanlage: Slaby hatte bereits vor fünf Jahren geschätzt, dass für das Instrument heute mindestens 750.000 Euro zu zahlen seien.

Traumberuf Kirchenmusiker und Organist

Mohn spricht von seinem Traumberuf als Kirchenmusiker und Organist: „In kaum einem Beruf gibt es solche Gestaltungsmöglichkeiten und Freiheiten.“ Er war als Kirchenkreiskantor und danach als Kirchenmusikdirektor für den größten Teil des Sprengels Hannover und Kantor in der Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis tätig. Mohn leitete und gründete unter anderem den Handglockenchor Hannover und rief 2006 die jährlichen Singalong-Veranstaltungen mit dem Bach’schen Weihnachtsoratorium in der Neustädter Kirche Hannovers ins Leben. Zudem ist er seit vielen Jahren in der Verbandsarbeit aktiv, sowohl im Kirchenmusikerverband der Hannoverschen Landeskirche als auch als Präsident des deutschen Kirchenmusikerverbandes.

Programm präsentiert barocken Komponisten

Im Programm fänden sich Concerti des barocken Komponisten Johann Gottfried Walther, der bekannt war für seine Orgelbearbeitungen der Concerti der italienischen Meister, sagt Slaby. „Seine Werke wurden Vorbild der Transkriptionen Bachs von Kompositionen Vivaldis.“ Zu Gehör gebracht werden del Signr. Meck und del Signr. Torelli. Von Christoph Wolfgang Druckenmüller (1687–1741), der seine letzte Organistenstelle in Verden hatte, sind zwei weitere Concerti zu hören. Choralvariationen anderer Komponisten runden das Konzert ab.

Seelze hat wunderbare Orgeln

„Der Organist ist wie ein Dirigent eines großen Orchesters“, sagt Slaby, der selbst Organist und zudem künstlerischer Leiter des Festivals ist. In Seelze befänden sich wunderbare Orgeln, was den meisten Bürgern nicht bewusst sei. „Das wollen wir ändern und im Orgeljahr die Instrumente durch Konzerte und über die Medien bekannter machen.“

Das zweite MuSe-Konzert ist am Sonntag, 23. Mai, ab 17 Uhr auf musefestival.de zu erleben.

Von Thomas Tschörner