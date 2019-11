Lohnder Pfadfinder verkaufen selbst gemachte Kerzen

Lohnde

Längst ist es kein Geheimnis mehr, dass es bei den Pfadfindern des Mechthild Lona Stamms in Lohnde schöne Kerzen zu kaufen gibt. Und so freut sich Heike Ippensen vom Eltern- und Freundeskreis der Pfadfinder schon kurz nach der Öffnung der Kerzenwerkstatt am Sonnabend über sich drängelnde Besucher. „Der Absatz heute ist sehr gut“, fasst Ippensen zusammen.

Einnahmen fließen in das Pfadfinderhaus

Sieben Mal im Jahr trifft sich der Eltern- und Freundeskreis in der Werkstatt, um gemeinsam Kerzen aus gespendeten Resten herzustellen. 800 Kerzen haben Ippensen und ihre 14 ehrenamtlichen Helfern in diesem Jahr bereits gegossen, dazu kommen noch 500 Feuerschalen. Mit dem Erlös aus dem Kerzenverkauf unterstützen die Pfadfinder die Finanzierung des Unterhalts des Pfadfinderhauses an der Mechthildstraße. Über zu wenig Kerzenrestspenden könne sie sich nicht beklagen, sagt Ippensen, die die Kerzenwerkstatt ins Leben gerufen hat. „Die Lohnder loben unsere Jugendarbeit und unterstützen uns.“

Acht Stunden dauert es, bis eine Stumpenkerze fertig ist, erzählt Ippensen. Doch bevor überhaupt mit dem Gießen der Kerze begonnen werden kann, stehen noch einige weitere Arbeitsschritte an. Zuerst müssten die gespendeten Kerzenreste nach Farben sortiert werden, erklärt sie. Danach werden sie geschmolzen und gereinigt, dafür werden sie durch ein Sieb gegossen. „Erst dann beginnt das eigentliche Gießen“, erläutert Ippensen den Herstellungsprozess.

Kunden freuen sich über die Auswahl

„Endlich habe ich es geschafft einmal hierher zu kommen. Ich bin zum ersten Mal hier“, erzählt Kundin Brigitte Imhoff. Die Lohnderin fand auch prompt, wonach sie gesucht hat: „Ich will Adventsgestecke basteln. Die Auswahl ist super und ich bin fündig geworden“, sagt sie.

Nicht nur Kerzen können die Besucher an diesem Sonnabendnachmittag erwerben. Im Erdgeschoss steht außerdem ein leckeres Kuchenbuffet bereit, ebenfalls gebacken vom Eltern- und Freundeskreis. Gelegenheit, um günstig Bücher und Spiele zu erwerben, gibt es außerdem beim Flohmarkt vor der Eingangstür. Außerdem konnten die Besucher einen Rundgang durch das Haus unternehmen, dass die Pfadfinder in Eigenleistung gebaut haben.

Pfadfinder verkaufen Kerzen auch auf Weihnachtsmarkt

Nachdem der Tag der offenen Tür am Abend beendet ist, gehen die Ehrenamtlichen nicht einfach so auseinander. „Ein Teil des Teams kocht, sodass wir abends nach so einem anstrengenden Tag alle zusammen essen“, erzählt Ippensen. Was auf der Speisekarte steht, ist eine Überraschung. Verraten wird nur: Es gibt Spanisches.

Wer beim Tag der offenen Tür keine Gelegenheit zum Kerzenkauf hatte, kann am Sonnabend, 30. November, beim Lohnder Weihnachtsmarkt die Gelegenheit dazu ergreifen.

Von Sandra Remmer