Letter

Antonia Pudwell ist Letters neue Schützenkönigin. Sie setzte sich nach Mitteilung von Michael Stalke, Referent für Öffentlichkeitsarbeit der Schützengesellschaft Letter von 1834, überraschend gegen Petra Mietzner und Gaby Kubek durch. Sowohl Mietzner als auch Kubek hatten in der Vergangenheit schon mehrfach den Titel der Königin erringen können. In diesem Jahr mussten sie sich allerdings mit den Plätzen drei und zwei zufrieden geben und der erst vor wenigen Jahren aus der Jugend in die Damenabteilung gewechselten Pudwell den Vortritt lassen.