So schön war das Kastanienfest in Letter

Das Wetter ist am Sonnabend ganz auf der Seite des Kastanienfestes gewesen. Bei strahlend blauem Himmel präsentierten sich am Nachmittag wieder zahlreiche Vereine aus Letter. Die ersten auf der Bühne in Letters Zentrum waren die Schüler der Musikschule Deister unter der Leitung von Thekla Aissen. Mit dem Lied „Der Herbst ist da“ begrüßten sie die kommende Jahreszeit. Für das leibliche Wohl war ausreichend gesorgt. Es gab Getränke, Pizza, Crêpes, Zuckerwatte und vieles mehr. Die Feuerwehr Letter verkaufte außerdem Pommes und Bratwurst.

Saxofriends spielen aktuelle Popstücke

Auf der Bühne hatten auch die „Saxofriends“ der Musikschule Seelze unter der Leitung von Gunter Geweke ihren Auftritt. Dort standen knapp 30 Saxofone gemeinsam auf der Bühne. Gespielt wurden neben Klassikern wie „Eye of the Tiger“ auch aktuelle Popsongs wie „Bad Guy“ von Billie Eilish. Musikalisch ging es weiter mit der Big Band des Georg- Büchner- Gymnasiums unter der Leitung von Sebastian Scholz. Die Band CoverCraft der Musikschule Seelze spielte anschließend berühmte Poptitel.

Die Mitglieder des Schützenvereins Letter (von links) Jennifer Seegers, Antonia Pudwell und Trixie Harmsen verkaufen Lose für die Tombola. Quelle: Luca Wiggers

Vereine aus Letter sind zahlreich vertreten

Neben den musikalischen Gruppen, stellten sich auch viele Vereine vor. Der Verein der Gartenfreunde verkaufte von Kleingärtnern gespendetes Gemüse aus Letters Umgebung. „Es ist immer eine Überraschung, was wir hier verkaufen können, denn es ist ganz davon abhängig, was es zu dieser Jahreszeit noch in den Gärten gibt“, sagte Gerline Köller von den Gartenfreunden. Der Förderverein der Kita Wiesentau verkaufte unter anderem von den Eltern selbst gebastelte Schlüsselanhänger, genähte Mützen, Marmelade und Tee. „Wir nehmen zwar keine großen Summen ein, aber wir freuen uns über jede Einnahme, mit der wir unsere Kita unterstützen können“, sagte Jessica Walle vom Förderverein.

Auch der Seelzer Brotkorb hatte einen Stand auf dem Kastanienfest. „In diesem Jahr verkaufen wir selbst gemachte Marmelade, aber das ist in jedem Jahr unterschiedlich. Wir wollen in erster Linie, dass Bedürftige wissen, wo sie hinkommen können, und Spendende wissen, wo sie spenden können“, sagte Gabriele Karp vom Seelzer Brotkorb.

Der Verein Letter-Fit war ebenfalls vor Ort und stellte seine vergangenen und aktuellen Projekte vor. „Im letzten Jahr haben wir einen Ausflug zum Rammelsberg gemacht, und in diesem Jahr ist das Erdöl Museum in Wietze unser Ausflugsziel“, sagt Vorstandsmitglied Jörn Herrmann. „Unser aktuellstes Projekt ist der lebendige Adventskalender, den wir gerne ins Leben rufen würden, wenn die Teilnehmerzahl ausreichend ist“, erklärte die Vorsitzende Petra Scholl.

Zur Galerie Letteraner feiern auf dem Kastanienplatz mit vielen Aktionen.

Vereine bieten Spiele für Kinder an

Auch die Kinder hatten ihren Spaß. Die Feuerwehr Letter bot Spiele mit Löschschläuchen an, die sehr gefragt waren. Der Karate-Club Seelze hatte eine Hüpfburg aufgebaut und bei der Feuerwehr Seelze konnte man einen Blick ins Feuerwehrauto werfen. Abgerundet wurde das Kastanienfest zum Ende der Veranstaltung mit der Band Big Town Old Stars.

Von Luca Wiggers