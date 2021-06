Letter

12 Hektar misst das Grundstück, das Beatrix Fink an der Lange-Feld-Straße in Letter gehört. Große Flurstücke, die nur knapp drei Meter an die Straße grenzen, sich aber Richtung Leine breit ausdehnen. Wenn der Fluss über die Ufer tritt, sind große Bereiche des Grundstücks überschwemmt. Ansonsten hat sich die Natur den Platz zurück erobert: Hundert Jahre alte Eichen stehen dort, vom Boden aus breiten sich Sträucher und Brennesseln aus. „Nutzen oder sogar bewohnen kann man das Grundstück nicht“, sagt Fink. Auch ein Weg durch das Dickicht sei nicht möglich. Von der Straße bis zur Leine ist kein Durchkommen.

Bislang hat die Letteranerin für das großzügige Grundstück jährlich lediglich knapp 12 Euro Grundsteuer bezahlt. Ende Mai hat die Stadt Seelze ihr nun eine Rechnung für die Straßenreinigungsgebühren und den Winterdienst geschickt. 404,35 Euro soll Fink nun zahlen – für ein Grundstück, das unbenutzbar ist und nur minimal an die Lange-Feld-Straße grenzt.

Gebühren werden neu berechnet

Grund für die hohe Rechnung ist eine neue Berechnung der Gebühren, die die Stadt Seelze seit Januar 2021 anwendet. Seitdem orientieren sich die Abgaben für den Sommer- und Winterdienst an der Grundstücksgröße – je größer die Fläche, desto höher die Gebühren. Bislang wurde nach den sogenannten Frontmetern – also der Länge der Grundstücke entlang der Straße – abgerechnet. Wer also zum Beispiel ein Grundstück in zweiter Reihe und nur mit einem schmalen Zugang zur Straße hatte, zahlte weniger. So auch Beatrix Fink.

Die beiden Flurstücke grenzen direkt an die Leine und sind teilweise Überschwemmungsgebiet. Quelle: Linda Tonn

Die Anwendung des sogenannten Quadratwurzelmaßstabs, also der Grundstücksfläche, erscheint am gerechtesten, hieß es im vergangenen Jahr von der Stadtverwaltung. Der Zuschnitt der Fläche sei weniger wichtig, dafür würde das Bedürfnis der Allgemeinheit nach sauberen Straßen im Stadtgebiet berücksichtigt. Der Rat der Stadt Seelze hatte der Neufassung der Gebührenberechnung Ende Oktober 2020 zugestimmt – mit zwei Nein-Stimmen und vier Enthaltungen.

„Es gibt keinen Weg“

Anwohnerin Fink kann zwar verstehen, dass die Gebühren gerecht auf alle Bürgerinnen und Bürger aufgeteilt werden müssen, warum sie aber so zur Kasse gebeten wird, ist ihr ein Rätsel. „Um auf das Grundstück zu kommen, nutze ich das Tor des Nachbargrundstück“, sagt sie. Ihr Flurstück habe offiziell gar keinen Zugang zur Straße. „Und einen Weg gibt es auch nicht.“ Das Gelände sei verwildertes Brachland und Überschwemmungsgebiet, bauen könne man hier nicht.

Auf ihre Nachfragen hat sie im Rathaus keine zufriedenstellenden Antworten bekommen. „Ich wusste, dass ich Straßenreinigung zahlen muss – allerdings nur für meine Mietshäuser und nicht für diese beiden Flurstücke.“

Stadtsprecher Carsten Fricke bestätigt Finks Anfrage bei der Verwaltung. „Die Fragestellerin hat bereits eine Stellungnahme der Stadtverwaltung dazu erhalten. Selbstverständlich steht es der Grundstückseigentümerin frei, rechtlich gegen den Gebührenbescheid vorzugehen“, heißt es aus dem Rathaus.

Ein Zaun grenzt das Grundstück von der Straße ab, dahinter beginnt eine Art Dschungel. Quelle: Linda Tonn

Viele Beschwerden in Letter

Letters Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth hat in den vergangenen Wochen zahlreiche Beschwerden wie die von Beatrix Fink bekommen. „Die Bescheide wurden Ende Mai verschickt“, sagt er. Es gäbe einige Eigentümerinnen und Eigentümer von sogenannten Hinterliegergrundstücken, die nun das Drei- oder Vierfache zahlen müssen. Auf der anderen Seite ändert sich für viele Grundstückseigentümer in Seelze auch gar nichts – im besten Fall zahlen sie durch die neue Berechnung sogar weniger für die Straßenreinigung.

Finks Fall hält Hackbarth dennoch für besonders unverständlich. „Man darf auf dem Grundstück nicht bauen“, sagt er. Das passe alles nicht zusammen. Er werde sich im Bauausschuss für diesen und ähnliche Fälle einsetzen, so Hackbarth.

Andere Möglichkeiten bleiben den Grundstückseigentümern in Seelze auch nicht. Die neue Gebührensatzung für die Straßenreinigung schließt einen Widerspruch gegen den Bescheid aus. „Gegen die Bescheide ist Klage zu erheben“, heißt es von der Stadtverwaltung.

Diesen Weg will der Gümmeraner Landwirt Christian Schomburg gehen. Auch er hat durch die Neuberechnung enorme Mehrkosten. Nach dem neuen Maßstab werde nicht unterschieden, ob es sich bei den Grundstücken um Acker-, Grünland oder bebaute Flächen handele, sagt er.

Von Linda Tonn