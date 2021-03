Letter

Die Lieferung der Modulbauelemente für neue Klassenräume am Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) beginnt am Mittwoch, 3. März. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass deshalb am Hirtenweg und benachbarten Straßen als Anlieferweg für mindestens zwei Wochen zeitweise mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden muss. „Dafür bittet die Stadt um Verständnis“, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke.

Aus den angelieferten Elementen soll in den nächsten Wochen auf dem südlichen Gelände des Gymnasiums ein großer Modulbau entstehen. Dieses aus Containern bestehende Gebäude soll in den nächsten Jahren übergangsweise für bis zu zwölf Schulklassen genutzt werden. Mit dem Interimsbau will die Stadt dem durch die Sanierung und Erweiterung des GBG entstehenden Raummangel entgegenwirken und einen geregelten Schulbetrieb für Kinder und Jugendliche gewährleisten.

Für das Bauprojekt war auf dem südlichen Schulgelände Platz geschaffen worden: Die Stadt hatte bereits Anfang Januar Büsche und Bäume auf dem Grundstück am Hirtenweg entfernen und zuvor einen kleinen Teich zuschütten lassen.

