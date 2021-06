Wie sind die Radwege in Letter? Wo fehlen Bänke, wo sind die Straßen uneben? Petra Scholl, Vorsitzende des Vereins Letter fit, hat sich in dem Seelzer Stadtteil umgehört – und legt nun dem Rat eine lange Liste mit Problemstellen vor.

Radwege, Barrierefreiheit: An diesen Stellen fordern die Letteraner Verbesserungen

Seelze - Radwege, Barrierefreiheit: An diesen Stellen fordern die Letteraner Verbesserungen

Seelze - Radwege, Barrierefreiheit: An diesen Stellen fordern die Letteraner Verbesserungen