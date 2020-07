Lathwehren

Die Abwesenheit der Bewohner haben Einbrecher am Freitag genutzt, um tagsüber in der Zeit von 11.30 bis 17.40 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Georgstraße in Lathwehren einzudringen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter zunächst ein Gartentor auf und hebelten dann die Terrassentür auf. Die Einbrecher stahlen Uhren und Schmuck.

Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittler hoffen auf Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner