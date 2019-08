Seelze-Süd

Das sogenannte Teilhabechancengesetz will Langzeitarbeitslosen, die in den vergangenen sieben Jahren mindestens sechs Jahre Bezüge vom Jobcenter erhalten haben, einen Wiedereinstieg in sozialversicherungspflichtige Berufe ermöglichen. Wie das in der Praxis aussieht, hat sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch, sowohl im Jobcenter Seelze als auch im Seniorenzentrum An den Grachten in Seelze-Süd angesehen.

Seitdem das Gesetz Anfang des Jahres in Kraft getreten ist, hat das Jobcenter acht Menschen eine Stelle vermittelt, davon 64 Prozent in die freie Wirtschaft. Im Seniorenzentrum An den Grachten wurden fünf geförderte Stellen geschaffen. Die neuen Mitarbeiter ergänzten die Arbeit der Pflegekräfte, sagte Leiterin Elke Lange. „Gerade im Bereich der Altenpflege gibt es viele Aufgaben, die über das hinausgehen, was die Pflegesätze umfassen.“

„Seit ich dem Bundestag angehöre, treibt mich das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit um“, sagte Miersch. In den Gesprächen, die er geführt habe, habe sich immer gezeigt, dass es bei bestimmten Konstellationen nicht ohne einen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt ginge. „Ich bin sehr froh, dass wir da jetzt mit dem neuen Projekt erfolgreich einen Einstieg hinbekommen haben.“

Von Linda Tonn