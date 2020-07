Letter

Gute Nachrichten von der SPD-Landtagsabgeordneten Claudia Schüßler: Das Land Niedersachsen fördert die Sanierung des Schulschwimmbades in Letter mit einer Million Euro. Die für Seelze zuständige Landespolitikerin verweist auf die Projekte, die das Ministerium für Inneres und Sport unterstützen will. „Ich freue mich sehr, dass das Hallenbad in Letter jetzt vom Land gefördert wird“, sagte Schüßler. Dies sei eine sehr gute Nachricht für die Obentrautstadt, die Seelzer Bürger und die ehrenamtlichen Helfer, die sich sei Jahren für den Erhalt des Bades eingesetzt haben.

Von dieser Förderung würden alle profitieren, sagte Schüßler. „Wir freuen uns sehr darüber, dass das Land Niedersachsen unseren Förderantrag bewilligt hat", sagt Bürgermeister Detlef Schallhorn. Das Land unterstütze damit die vielen Initiativen der Stadt zur deutlichen Aufwertung der Schulsituation und des Schulsports. Gleichzeitig freue er sich, dass damit auch das Vereinsschwimmen gefördert werde.

Letter Hallenbad ist sanierungsbedürftig

An der Schulschwimmhalle in Letter sollen diverse Mängel beseitigt werden: Der Dachbereich der Umkleidekabinen soll energetisch saniert werden, Lüftungsanlagen, Trinkwasserverteilsysteme und Filteranlagen sollen erneuert sowie die Vorgaben des Brandschutzes eingehalten werden. Das Bad war im Jahr 1972 als Schulschwimmhalle gebaut worden. 1996 hatte es der Förderverein Die Qualle übernommen, der das Hallenbad seitdem ehrenamtlich betreibt. Um die Zukunft des Bades war in den vergangenen Jahren heftig diskutiert worden. Letztlich beschloss der Rat der Stadt Seelze Ende 2017 mit großer Mehrheit, für die Sanierung des Hallenbades rund 3,6 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.

Stadt vergibt Planungsleistung an Büro aus Hildesheim

Die Stadt Seelze habe die Planungsleistungen an einen Generalplaner aus Hildesheim vergeben, der auch und insbesondere bezüglich der technischen Anlagen eines Hallenbades eine hohe Expertise einbringe, sagte Schallhorn. Auf Grundlage der erarbeiteten Sanierungsplanung, einer Kostenberechnung und eines Finanzierungsplanes habe die Stadt den Antrag auf Förderung durch das Land Niedersachsen im Rahmen des Programmes zur Sportstättensanierung rechtzeitig vor Ende der Antragsfrist gestellt. Da ein Schwerpunkt des Programms der Erhalt von Schwimmhallen ist, hatte die Stadt Seelze die Förderhöchstsumme von einer Million Euro beantragt – und nun die Bewilligung erhalten.

Arbeiten beginnen Ende Dezember

Die Entwurfsplanung für die Sanierung des Hallenbades sei inzwischen abgeschlossen. Der Betreiberverein Die Qualle sei in die Planung eingebunden worden. Vorgesehen sei, das Bad von Ende Dezember bis voraussichtlich Sommer 2022 für die grundlegende Sanierung der Schulschwimmhalle zu schließen. Lüftungsanlage, Wasseraufbereitung und Sanitärinstallation werden erneuert. Im Raum der Badeaufsicht, der vergrößert wird, wird ein Tableau installiert, auf welchem die wichtigen Parameter wie freies und gebundenes Chlor sowie Redox der Badewasseraufbereitung eingesehen werden können. Der Bereich vor dem Eingang erhält eine Rampe für einen barrierefreien Zugang. Der Umkleidebereich wird neu aufgeteilt, und es werden dort neue Schränke und Wechselkabinen aufgestellt. Außer erforderlichen Sanierungen im Bereich des Brandschutzes wird die Lüftungsanlage erneuert, die Außenwände werden energetisch saniert sowie Umkleidebereich und Foyer erneuert. Das Schwimmbad wird dabei auch behindertengerecht umgestaltet.

Bauantrag kommt im August

Die Stadt Seelze plant, bis Mitte August den Bauantrag für die Sanierung einzureichen. Die Schulschwimmhalle wird dann voraussichtlich Ende 2020 geschlossen und im Sommer 2022 wieder geöffnet werden können. Nach derzeitigem Stand rechnet die Stadt Seelze mit Kosten in Höhe von 4,6 Millionen Euro. Mit den Schulen und Vereinen werde die Stadt über die Organisation von Ersatzschwimmzeiten während der Sanierung sprechen, kündigte Schallhorn an.

Unterstützung des Landes ist Teil von Sportstättenprogramm

Die Unterstützung ist Teil eines im vergangenen Jahr aufgelegten Programms zur Sanierung von Sportstätten in ganz Niedersachsen, erläuterte die Landtagsabgeordnete Schüßler. Bis zum Jahr 2022 wolle das Land insgesamt 100 Millionen Euro investieren, um den Sanierungsstau an den niedersächsischen Sportstätten abzubauen.

Von Thomas Tschörner