Seelze

Bereits zum zweiten Mal wird es wegen der Corona-Pandemie in diesem Frühjahr keinen Kunsthandwerkerinnenmarkt im Schulzentrum an der Grand-Couronne-Allee geben. Anders als im Vorjahr soll der Markt jedoch nicht ganz ausfallen, sondern lediglich in den Herbst verlegt werden, wie Organisator Andreas Köhler von der Kulturförderung der Stadt Seelze erklärt.

Neuer Termin im Oktober

Nach aktuellem Stand plane er, den beliebten Kunsthandwerkerinnenmarkt am Sonntag, 10. Oktober, von 11 bis 17 Uhr im Schulzentrum auszurichten. Ursprünglich hatte er die 27. Auflage des Marktes mit bis zu 80 Ständen und jeweils rund 2000 Besuchern wie gewohnt im Frühjahr als begleitendes Angebot zum internationalen Frauentag organisieren wollen, doch wie bereits im vergangenen Jahr erschien das aufgrund der immer noch geltenden Kontaktbeschränkungen und weiteren coronabedingten Einschränkungen als nicht realistisch.

Um den Markt nicht erneut komplett ausfallen zu lassen, setzt Köhler darauf, dass dieser im Oktober zulässig und mit einem entsprechenden Hygienekonzept auch verantwortbar sein wird. Ziel sei dann auch, ein breites Spektrum attraktiver Ideen zum Dekorieren, handgefertigter Kleidung und zahlreicher Accessoires für die Besucher anbieten zu können.

Kaffee und Kuchen für soziale Zwecke

Wie seit der Premiere des Markts im Jahr 1993 soll der Verband der Südstadtfrauen mit von der Partie sein und die Besucher mit Kaffee und Kuchen versorgen, den die Ausstellerinnen gespendet haben. Der Erlös aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf ist erneut für einen sozialen Zweck in Hannover bestimmt.

Von Sandra Remmer