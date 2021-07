Seelze

Mitte Juli konnte die Kristalltherme nach mehr als acht Monaten endlich wieder öffnen. „Das hat mir schon gefehlt, ich bin froh, dass sie wieder offen hat“, freut sich Björn Nahlenz. Regelmäßig kommt er mit seinem Fahrrad von Garbsen, um die Kristalltherme zu besuchen. Mit Ehefrau Britta, so verrät er, nutze er gerne den Thermalbereich sowie die Saunalandschaft und verweile dort rund fünf Stunden.

Das Ehepaar Nahlenz muss sich, wie alle anderen Besucher auch, an die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie halten. „Im Foyer und in den Umkleidekabinen besteht eine Maskenpflicht, das halte ich für wichtig“, berichtet Gerd Bittermann, Vorstandsvorsitzender der Kristallbäder AG in Erlangen. Erst beim Verlassen des Umkleidebereiches dürfe die Maske wieder abgesetzt werden.

Besucherzahl begrenzt

Das Unternehmen legt seinen Fokus auch weiterhin auf das Einhalten der Mindestabstände. Das bedeutet, dass nur eine bestimmte Anzahl an Gästen gleichzeitig das Bad besuchen kann. Während bei anderen Standorten, so Bittermann, schon eingegriffen und der Einlass gestoppt werden musste, war diese Maßnahme in Seelze noch nicht erforderlich. Dort könnten, so erklärt der Vorstandsvorsitzende, bis zu 500 Personen gleichzeitig anwesend sein und diese Zahl sei noch nicht überschritten worden.

Die Kristalltherme Seelze Quelle: Christian Wyrwa

Auch im Saunabereich werden weiterhin die Abstandsregeln beachtet. „Das haben unsere Mitarbeiter gut gelöst, indem sie kleine Baumscheiben an die Nutzer verteilen“, erklärt Bittermann. Ohne Baumscheibe gäbe es keinen Zugang zur Sauna, denn das bedeute, dass die zulässige Personenzahl überschritten sei. „Unsere Mitarbeiter sind nach der langen Schließung hoch motiviert und die Gäste sehr diszipliniert“, sagt der Vorsitzende. Das Unternehmen habe auch in Seelze immer versucht, die Schulen und Vereine so gut wie möglich zu unterstützen. „In dem Moment, wo wir öffnen durften, haben wir ihnen immer die Möglichkeit der Nutzung gegeben“, bestätigt Bittermann.

Geänderte Öffnungszeiten

Auch der DLRG-Ortsverein bekam vor der offiziellen Eröffnung die Möglichkeit, mit dem Training wieder zu beginnen. „Die aktiven Rettungsschwimmer sind jetzt wieder zwei mal in der Woche in Seelze im Wasser“, erzählt Andreas Harmsen, technischer Leiter und Koordinator. Auch die 12- bis 14-jährigen Nachwuchsschwimmerinnen und Nachwuchsschwimmer hätten wieder mit dem Training beginnen können. Nach wie vor, so berichtet Harmsen, sei für die Schwimmer die Abstandsregelung im Wasser ein Problem, denn dadurch hätte sich die Anzahl der Bahnen reduziert. „Wir haben zu wenig Platz für die Kinder, da kommen regelmäßig 50 Schwimmerinnen und Schwimmer und eine Bahn ist für sie zu wenig“, erklärt Harmsen. Für alle sei es jedoch eine große Erleichterung, dass die Arbeitsmaterialien, die in der Kristalltherme lagern, wieder zugänglich seien. „Sie waren für uns in der Schließzeit nicht erreichbar“, erklärt der technische Leiter.

Wer die Kristalltherme besuchen möchte, sollte die leicht geänderten Öffnungszeiten berücksichtigen, die den Sommermonaten angepasst wurden und wie folgt festgelegt sind: Wohlfühltherme: montags bis freitags von 10 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 22 Uhr, Sport-Schwimmbad: dienstags bis freitags 7 bis 22 Uhr, samstags, sonntags und montags 9 bis 22 Uhr.

Von Heike Baake