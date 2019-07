Seelze

Seit fünf Jahren besteht die Krippe Seelzelino in der Straße An den Grachten in Seelze-Süd. Mit 30 Betreuungsplätzen ist sie im Juni 2014 eröffnet worden – heute gibt es in der vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) betriebenen Einrichtung sogar Wartelisten für die interessierten Eltern.

Erweiterung ist nicht ausgeschlossen

„Seelzelino ist ein Pilotprojekt der Stadt gewesen“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Gerold Papsch bei der Feier zum fünfjährigen Bestehen. Die Warteliste sei ein Zeichen dafür, dass die Krippe sich inzwischen zu einer beliebten Einrichtung etabliert hat. „Wir sind sehr zufrieden und würden gerne weiter mit dem Arbeiter-Samariter-Bund zusammenarbeiten“, sagte Papsch weiter.