Eine Glasflasche, ummantelt von einem Korb aus Weidenruten, präsentiert das Heimatmuseum Seelze derzeit als Fundstück. Damit legt es eine Spur zu einer Dynastie: Über Jahrzehnte war Seelze ein Standort erfolgreicher Korbflechter. Erst 1953 musste der Betrieb der Familie Helmerding aufgeben.

Korbweiden sind bis heute zu finden

In Seelzes Feldmark sind bis heute Korbweiden zu finden. Sie stehen an Bächen, säumen das Leineufer und gedeihen auf den eher feuchten Flächen. Die geraden, langen und biegsamen Zweige der Bäume, Ruten genannt, waren Grundlage eines wichtigen Wirtschaftszweiges. Denn die Korbmacher verarbeiteten sie zu Kiepen, Kartoffelkörben, Korbmöbeln und Kinderwagen. Bis heute werden Sommermöbel gern aus Flechtmaterial produziert – allerdings lieber aus Kunststoff anstelle von Naturmaterial.

Die Zweige der Kopfweiden können im Winter geerntet werden. Aus den Ruten fertigten drei Generationen der Seelzer Korbmacherfamilie Helmerding Körbe, Kiepen und Kinderwagen. Quelle: Patricia Chadde

Lohnder Handwerker ist erfolgreich

Der gebürtige Lohnder Christoph Helmerding zählte zu den Handwerkern, die aus Weidenruten Transportbehältnisse fertigten und damit wachsenden wirtschaftlichen Erfolg hatten. Sein Arbeitsmaterial erntete er in der nahe gelegenen Leinemasch selbst. Scheiteln nennt man die vollständige Entfernung aller Zweige, sodass nur der Kopf der Weide zurückbleibt und im folgenden Frühjahr wieder austreibt. Bis zum Zweiten Weltkrieg waren Weidenruten und -produkte von wachsender wirtschaftlicher Bedeutung für den Ort, dann wurde die Korbflechterei von neuen Materialien und der Möglichkeit der maschinellen Fertigung abgelöst.

Betrieb wechselt von Lohnde nach Seelze

Als Helmerding 1870 mit der Weidenflechterei begann, produzierte er vor allem für den ländlichen Bedarf. Doch auch in der Industrie waren Weidenkörbe als Verpackung und Transportmöglichkeit gefragt. So recherchierte Seelzes Stadtarchivar Norbert Saul, dass beispielsweise die Lindener Maschinenfabrik von Georg Egestorff mit Weidenkörben aus Lohnde beliefert wurde. Der Vater des Industriellen hieß Johann Hinrich Egestorff. Er wurde Kalkjohann genannt und stammte aus Lohnde, wo er 1772 geboren worden war. Auch Helmerdings verließen später Lohnde. Sie kaufen 1881 ein Grundstück im Nachbarort Seelze an der Hannoverschen Straße/Ecke Goethestraße und bauten dort ein Wohnhaus samt Werkstatt.

Dora und Korbmachermeister Heinrich Helmerding, hier ein Foto um 1925, hatten in Seelze eine Werkstatt und einen Laden, der Korbwaren, Spielzeug, Korbmöbel und Kinderwagen führte. Quelle: Stadtarchiv Seelze

Chemische Fabrik benötigte Weidenkörbe

Durch die Ansiedlung der chemischen Fabrik zwei Jahrzehnte später stieg der Bedarf an Transport- und Weidenkörben weiter an. Von Christophs Sohn, dem Korbmachermeister Heinrich Helmerding, ist überliefert, dass er mit mehreren Gesellen produzierte, um die große Nachfrage zu stillen. 1905 baute er eine größere Werkstatt. Die gestiegene Nachfrage nach dem Naturprodukt änderte auch das Landschaftsbild von Seelze und seiner Umgebung. Landwirte begannen, ihr Feuchtland als Plantagen für Korbweiden zu nutzen. Sogar die Mitarbeiter der chemischen Fabrik pflanzten Weiden an der alten Leineschleife „Hinter der Niedermühle“ an, wie Seelzes Stadtarchivar ermittelte.

Nachschub kommt auch per Eisenbahn

Um seinen Weidenrutenbedarf zu decken, kaufte Heinrich Helmerding regional ein. Später musste er weiteren Nachschub per Eisenbahnwaggon liefern lassen. 1908 eröffnete er sein Korbwarengeschäft, wo die Kunden neben Kinderwagen auch Spielzeug und Korbmöbel kaufen konnten. Das florierende Geschäft übernahm Sohn Albert Helmerding in den Dreißigerjahren, doch der Zweite Weltkrieg beendete die Hochzeit des Korbmacherhandwerks.

Beim Museumstag in den Neunzigerjahren zeigt ein Korbflechter seine Fertigkeiten vor dem Heimatmuseum in Letter. Quelle: Stadtarchiv Seelze

Neue Werkstoffe ersetzten die Weidenruten, maschinelle Herstellungsprozesse waren schneller und preiswerter als aufwendige Handarbeit. Auch in der chemischen Fabrik Riedel-de Haën waren Weidenkörbe nicht länger gefragt, weshalb Albert Helmerding die Konsequenzen zog. 1953 schloss er seine Korbmacherwerkstatt in Seelze für immer. Doch auf historischen Familienbildern kann man bis heute Werkstücke aus Helmerdings Produktion entdecken.

Von Patricia Chadde