Harenberg

Ein 22-jähriger Mann aus Langenhagen ist am Freitag, gegen 23.55 Uhr, mit seinem BMW in eine Kontrolle in Harenberg geraten. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann Drogen genommen hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Dem Langenhagener drohen ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot.

Von Heike Baake