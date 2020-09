Seelze

Die Kirchengemeinde St. Martin in Seelze hat ihren neuen Konfirmandenjahrgang begrüßt und ihr Unterrichtskonzept an die Corona-Pandemie angepasst. Bis zur Konfirmation am 18. April 2021 gibt es Unterricht in kleinen Gruppen, sagte Pastor Ortwin Brand. Und leider müsse die einwöchige Konfirmandenfreizeit entfallen.

Begrüßungsgottesdienst ist ein Erfolg

„Wir haben den Unterricht vom Stundenumfang etwas reduziert“, sagte Brand. Dies sei vor allem dem Ausfall der Freizeit geschuldet. Das Selbstversorgerhaus sei immer noch geschlossen. Brand verwies darauf, dass die Konfirmanden die Freizeit durchaus noch nach ihrer Konfirmation nachholen könnten. „Es wird noch Angebote geben.“

Insgesamt sei die Stimmung aber gut. Die Jugendlichen seien glücklich und zufrieden, dass ihre Konfirmandenzeit beginnt. Die positive Grundstimmung habe sich auch beim Begrüßungsgottesdienst gezeigt, an dem rund 100 Besucher teilgenommen hätten. Darunter seien neben den Eltern auch viele Angehörige sowie andere Gottesdienstbesucher gewesen.

Weil es ein Gottesdienst im Freien an der Kirche gewesen sei, hätte auch von der Gemeinde gesungen werden können. Dazu habe es Musik von Christoph Slaby gegeben, der unter anderem das Piano-Cover „ Una Mattina“ von Ludovico Einaudi aus dem Film „Ziemlich beste Freunde“ gespielt habe. Ein tragendes Symbol sei ein Puzzel gewesen, bei dem Teile mit den Namen der Konfirmandinnen und Konfirmanden zusammengefügt werden mussten.

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden und der Pastor sind mit ihren Namen auf Puzzleteilen zu finden. Quelle: privat

Drei Gruppen an drei Tagen

Die Gemeinde St. Martin habe ohnehin bereits das knapp einjährige Konfirmandenmodell praktiziert. Dieses werde nun in leicht reduzierter Form bis März umgesetzt, sagte Brand. Die 19 Konfirmanden würden im Blockunterricht mit je sechs bis sieben Personen jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags betreut werden. Ihren Tag hätten sich die Konfirmanden selbst aussuchen können. „Ich denke, dass alle zufrieden sind“, sagte Brand. Nun gebe es für alle ein planbares Unterrichtsmodell. Und schon jetzt sei klar, dass dies für den Jahrgang ein Stück Einzigartigkeit darstelle.

Nachmittage sind etwas kürzer

Der Unterricht an den Nachmittagen sei auf zwei Stunden verkürzt worden. Er sei aber überzeugt, dass in dieser Zeit dennoch eine Menge gemacht werden könne, sagte Brand. „Wir werden uns auf die wichtigen Inhalte konzentrieren.“ Letztlich ginge es um nachträglichen Taufunterricht.

Aber auch Spiele würden nicht zu kurz kommen. In den kleinen Gruppen könnten die aktuell gültigen Abstands- und Hygieneregeln gut eingehalten werden. Und bei gutem Wetter könne auch im Freien unterrichtet werden, etwa im Pfarrgarten. Er sei ebenfalls froh, dass der Unterricht wieder beginnt, sagte Brand. Und er hoffe, dass die Corona-Situation stabil bleibe.

