Kleine Geschäfte sind wieder geöffnet

Seit Montag ist die Seelzer Innenstadt nicht mehr ganz so verwaist wie in den vergangenen Wochen, als der sogenannte Lockdown das gesamte öffentliche Leben zum Stillstand gebracht hatte. Geschäfte mit einer Fläche bis zu 800 Quadratmetern dürfen wieder öffnen, damit ist Seelzes City wieder offen.

Sicherheitsstreifen auch im Einzelhandel

Aufgeklebte Sicherheitsstreifen auf dem Fußboden, wie sie bislang nur in den Supermärkten und anderen geöffneten Geschäften zu sehen waren, zeigen nun auch den Kunden bei Rilling & Partner an, wo sie stehen dürfen, um den notwendigen Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Metern einzuhalten. Auf einem Tisch steht Desinfektionsmittel bereit. Wer sich damit sicherer fühlt, kann zudem eine einfache Atemschutzmaske erwerben. „Ich möchte meinen Kunden diese Möglichkeit bieten“, sagt Zikowsky. Zudem soll ab Montag ohnehin eine Maskenpflicht in Geschäften in ganz Niedersachsen gelten. Zikowsky hofft, dass seine 100 Masken erst einmal reichen. Die Mitarbeiter an der Kasse arbeiten hinter einem Spritzschutz. Weil das Geschäft von Rolf Zikowsky durch den Paketannahmedienst und die angebotenen handwerklichen Dienstleistungen als systemrelevant gilt und einige Dienstleistungen auch während des Lockdowns anbieten konnte, haben ihn die Einbußen nicht so hart getroffen. „Unseren Kundendienst konnten wir weiter anbieten. Aber das Tagesgeschäft fiel natürlich komplett weg“, sagt Zikowsky. Seit Montag läuft das nun wieder – unter Einhaltung der Hygienevorschriften. „Wir merken deutlich, die Kunden sind bemüht, Abstand voneinander zu halten“, schildert Zikowsky seine Beobachtungen.

Unter strengen Hygieneauflagen öffnet Rolf Zikowsky sein Geschäft wieder. Quelle: Sandra Remmer

Umsatz geht um 80 Prozent zurück

Gleich nebenan findet Kevin Quadt vom Fotostudio Kurth langsam wieder in die alte Geschäftszeit zurück. „Fotogeschäfte sind eine Grauzone, es gibt keine ganz klare Regelung“, erzählt Quadt. Bis Montag, 4. Mai, hat er deshalb noch eingeschränkte Öffnungszeiten und steht seinen Kunden nicht den ganzen Tag zur Verfügung. Und er spürt deutlich: „450.000 Menschen sind derzeit in Niedersachsen in Kurzarbeit. Da denkt keiner daran, sich einfach mal so einen schönen Bilderrahmen zu kaufen“. Seit der Lockerung am Montag hat sich die Kundenzahl pro Tag zwar etwa verdoppelt, aber von den gewohnten 50 bis 70 Kunden pro Tag ist Quadt weit entfernt. „Ich rechne bis mindestens in den Sommer hinein, bis das normale Niveau wieder erreicht ist“, sagt der Jungunternehmer, der das alteingesessene Geschäft an der Hannoverschen Straße erst vor zwei Jahren übernommen hat. Im Moment berichtet er von einem Umsatzrückgang von 80 Prozent, seine Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, auf unbestimmte Zeit.

„Die Kunden fühlen sich auf dem Markt sicher“, sagt Gemüsehändler Klaus Krohn. Quelle: Sandra Remmer

Marktbesucher akzeptieren Regeln

Beim Besuch auf dem Wochenmarkt am Kreuzweg erinnern die rot-weißen Absperrbänder vor den Ständen daran, dass etwas anders ist. „Die Kunden kommen gerne auf den Markt, weil sie an der frischen Luft sind. Viele fühlen sich hier sicherer als im Supermarkt“, erzählt Gemüsehändler Klaus Krohn. Die meisten akzeptierten auch die neuen Abstandsregeln. „Manche müssen ermahnt werden, das machen die Kunden allerdings zum Teil auch untereinander“, sagt Krohn. Bemerkt habe er außerdem, dass ein Großteil der Kunden inzwischen bereits am frühen Morgen käme.

Von Sandra Remmer