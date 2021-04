Seelze

73 Prozent des Kita-Personals in Seelze haben mindestens eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Das hat die Stadt mitgeteilt. Am Sonntag waren 176 Erzieherinnen und Erzieher von städtischen Einrichtungen aber auch von anderen Trägern bei einem zentralen Angebot im Bürgerhaus in Gümmer geimpft worden. Die Stadt Seelze hatte die Immunisierung auf die Beine gestellt. „Das hat alles perfekt geklappt“, sagt Silke Rese-Sussick, Leiterin des Fachbereichs Kindertagesbetreuung und Organisatorin dieses Impftermins. Ein erstes mobiles Impfteam habe im Auftrag der Region Hannover bereits um 9.30 Uhr mit den Impfungen begonnen. In halbstündigen Abständen seien jeweils 15 Kita-Beschäftigte zu ihrem Termin erschienen.

„Gemeinsames Spielen gehört dazu“

„Wir alle wollen, dass insbesondere die Kinder ein Stück Normalität zurückerhalten und dazu gehört das gemeinsame Spielen und Lernen in Schule und Kita“, sagt Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens. Da sei es nur folgerichtig, dass man den Beschäftigten in diesem Bereich, so schnell wie es die Impfreihenfolge zulasse, auch ein Impfangebot mache. Viele Kommunen in der Region Hannover, darunter auch Garbsen, organisieren diese Impfung zentral.

Neben Lehrkräften an Grund- und Förderschulen gehören Erzieherinnen und Erzieher zur Bevölkerungsgruppe mit hoher Priorität und stehen in der Impfreihenfolge an zweiter Stelle. Seit Anfang März können Beschäftigte in Niedersachsen ihre Impfung erhalten.

Im Bürgerhaus in Gümmer wurde zunächst bei allen Erzieherinnen und Erzieher die Temperatur gemessen. Noch vor dem Betreten des Mehrzweckraums nahm das vierköpfige Impfteam, unterstützt von Beschäftigten der Stadt Seelze, die Messung vor. Nachdem die Impfwilligen Formulare ausgefüllt hatten und über die möglichen Nebenwirkungen aufgeklärt worden waren, erfolgte die Impfung mit dem Vakzin des Herstellers Moderna.

Zweites Team unterstützt

Zur Verstärkung sei gegen Mittag sogar noch ein weiteres Team nach Seelze gekommen, sagt Silke Rese-Sussick von der Stadt Seelze. Dadurch seien einige Impftermine relativ spontan vorgezogen und die Impfungen somit schon um 15 Uhr – rund eineinhalb Stunden früher als geplant – beendet worden. „Alle Beteiligten haben sich sehr flexibel gezeigt und bedankt. Die Erleichterung und Freude war riesengroß“, sagt Silke Rese-Sussick.

Gerold Papsch, Bürgermeisterkandidat für die CDU in Seelze hat sich am Sonntag die Impfkampagne angeschaut. „Ich bin froh, dass es Schritt für Schritt vorwärts geht“, sagt er. „Die geimpften Erzieher tragen zu mehr Sicherheit in der Kita bei. Nicht nur die Erzieher werden so geschützt, sondern auch die Kinder, ihre Eltern und ihre Familien.“

Lesen Sie auch Seelzes Hausärzte impfen gegen Corona

Doch nicht alle Beschäftigten konnten das Impfangebot wahrnehmen, zum Beispiel wegen einer Schwangerschaft, einer aktuellen oder bereits überstandenen Corona-Infektion oder einer anderen Erkrankung. Andere wollen sich Angaben der Stadt zufolge lieber in einer hausärztlichen Praxis beraten und impfen lassen. Seit der vergangenen Woche ist eine Impfung auch in den Seelzer Praxen möglich. Allerdings sind diese erst mit einer geringen Menge an Impfstoff ausgestattet worden.

Von Linda Tonn