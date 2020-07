Seelze

Der kirchliche Friedhof in Seelzes Stadtmitte verändert sich. In den vergangenen Jahren sind etliche nicht verlängerte Grabstellen entfernt worden, ebenso diverse Büsche. Erhalten werden soll aber auf jeden Fall der parkähnliche Charakter. Friedhofsverwalterin Heike Altrogge freut sich derzeit über neun Gießkannenhalter, die von einem ortsansässigen Unternehmen gespendet worden sind. Sie führen nun dazu, dass die Kannen auch bei Wind an ihrem Platz bleiben. „Früher wehten sie, je nach Wetter, über die Friedhofsanlage“, erzählt Altrogge.

Ein ortsansässiges Unternehmen spendet neun Gießkannenhalterungen für den Friedhof. Quelle: Heike Baake

Anzeige

Vor fünf Jahren hängte Atrogge ihren Beamtenstatus an den Nagel und kündigte ihre Stellung bei der Deutschen Telekom. Das sei alles in Absprache mit ihrer Familie geschehen, erinnert sie sich. Damals entschied sie sich zu diesem Schritt, um in der Martinskirchengemeinde als Pfarrsekretärin anzufangen. Vor drei Jahren übernahm sie dann zusätzlich noch die Aufgabe der Friedhofsverwaltung.

Weitere NP+ Artikel

350 Grabstellen entfernt

In enger Zusammenarbeit mit Steinmetz Oliver Schneider und dem Gartenbaubetrieb Peter Maaß setzt sie sich nun für die Gestaltung des Friedhofes ein. „Mithilfe des Steinmetzbetriebes werden Grabsteine und Fundamente von Gräbern entfernt, deren Liegezeiten abgelaufen sind“, berichtet Altrogge. Auf den freien Flächen wird anschließend Rasen gesät. „In den letzten acht Jahren waren davon 350 Grabstellen betroffen“, erzählt Schneider.

Während der Friedhof früher von ehrenamtlichen Kirchenvorstandmitgliedern betreut wurde, so Pastor Ortwin Brand, geschieht das heute hauptamtlich. Das habe viele Vorteile und böte den Betroffenen immer einen festen Ansprechpartner. Altrogge fühlt sich mittlerweile sehr mit dem Friedhof verbunden. Nicht selten kommt es vor, dass sie an freien Arbeitstagen während ihrer Einkaufstour einen kleinen Abstecher auf die Friedhofsanlage macht.

„Wenn ich im Urlaub bin, dann kann ich es kaum abwarten, wieder zu arbeiten“, erzählt sie. Auch außerhalb ihrer Sprechzeiten wird Altrogge oft privat angesprochen und um Rat gebeten. Wann immer es ihr möglich ist, nimmt sie sich Zeit für die Ratsuchenden. Dieser Kontakt zum Friedhof, so der Steinmetz, sei äußerst wichtig. „Der Friedhof braucht auch eine gewisse Werbung, sonst entscheiden sich alle für eine Bestattung in einem Friedwald“, erläutert er.

Wer kann eine Bank spenden?

Die Arbeiten, die derzeit auf dem Friedhof stattfinden, sollen für einen neuen Flair sogen. Der parkähnliche Charakter, so der Pastor, soll dabei aber auf jeden Fall erhalten bleiben. Die Priorität liegt in diesem Jahr auf dem Abbau der Grabstellen, deren Liegezeiten abgelaufen sind, und dem Begradigen der frei gewordenen Flächen. Dabei wurden bereits zahlreiche Büsche entlang der Friedhofsmauer entfernt. Für das nächste Jahr hat Altrogge die Wege auf dem Friedhof im Blick. „Sie müssen ausgebessert werden, und gut mit einem Rollator zu bewältigen sein“, erläutert sie. Auch will die Friedhofsverwalterin alle vorhandenen Bänke aufarbeiten lassen.

Bei allen Veränderungen soll der parkähnliche Charakter erhalten bleiben. Quelle: Heike Baake

Darüber hinaus würde sie sich sehr über die Spende einer gusseiserner Bank freuen. „Der Zustand ist egal“, sagt Altrogge. „Wichtig ist, dass sie schwer ist und nicht weggetragen werden kann.“ Die Liste der Dinge, die sie kurz- und mittelfristig plant, ist lang. In diesem Jahr soll zusätzlich auch noch der Zugang aus Richtung der Heimstättenstraße aktiviert werden, und im nächsten Jahr steht die Renovierung der Friedhofskapelle an.

Wer Fragen an die Friedhofsverwaltung hat, eine Beratung benötigt oder eine Bank spenden möchte, kann sich mit Altrogge während ihrer Sprechzeiten montags und freitags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs von 15 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung in Verbindung setzen. Sie ist erreichbar unter Telefon(05137) 94090 sowie per E-Mail an kg.seelze@evlka.de.

Von Heike Baake