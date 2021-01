Dedensen

„Wir kommen daher aus dem Morgenland“ – das Lied der Sternsinger wird in diesem Jahr nicht an den Haustüren erklingen. Bedingt durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und den derzeitigen Lockdown haben Pastor Gerald Petzold und Kirchenvorstand nach einer Alternative gesucht. Mit einer Andacht, persönlichen Besuchen und Aufklebern passen sie sich der derzeitigen Situation an. Für Petzold, der bald in den Ruhestand geht, ist es die letzte Sternsingeraktion.

Andacht mit Segen

„Unsere Drei-Königs-Singer können in diesem Jahr nicht unterwegs sein“, erklärt der Pastor. Alternativ bietet die Kirchengemeinde am Sonntag, 17. Januar, um 9.30 Uhr eine Andacht in der Hase-Kirche an. Dort wird Petzold den Besuchern den Segen zusprechen und ihnen einen Aufkleber mit dem Segenszeichen aushändigen.

Wer nicht an der Andacht in der Kirche teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, sich den Aufkleber bringen zu lassen. Petzold besucht dazu persönlich die Haushalte im Ort. Eine Anmeldung per Post, per E-Mail an gepetz@gmx.de oder unter Telefon (0 50 31) 7 00 15 31 ist allerdings erforderlich. Einige Anmeldungen würden ihm bereits vorliegen, sagt der Pastor. Sollte er nicht alle Anfragen am Sonntag, 17. Januar, unterbringen können, würde er auch bereits zwei Tage vorher für Besuche einplanen.

Pastor Gerald Petzold wird in Dedensen die Aufkleber mit dem Segenszeichen auch persönlich vorbeibringen. Quelle: privat

Persönlicher Besuch

Für Petzold ist es bereits die 13. Sternsingeraktion in Dedensen. Ende Mai wird er mit seiner Ehefrau Regine den Ort verlassen und in die Nähe von Westerstede, Landkreis Ammerland, ziehen. Dass in seinem letzten Jahr die Sternsingeraktion reduziert ausfällt, bedauere er sehr. Ganz besonders leid tue ihm aber auch, dass die gesammelten Spenden, die jährlich an den Kinderteller in Letter weitergeleitet wurden, in diesem Jahr wesentlich kleiner ausfallen werden. „Es ist alles anders als sonst“, sagt Petzold. Dennoch freue er sich besonders darauf, viele Dedenser innerhalb dieser Aktion noch einmal vor der Haustür besuchen zu können. Singen werde er allerdings nicht.

Von Heike Baake