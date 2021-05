Harenberg

„Die neue Grundschule, der Kindergarten – in Harenberg steht viel an und ich möchte die Möglichkeit nutzen, mitzugestalten“, sagt Kira Klenner. Die 38-jährige Christdemokratin wird daher bei der Kommunalwahl im September in ihrem Heimatort kandidieren und möchte anschließend zur Ortsbürgermeisterin gewählt werden. Bei ihren Kollegen aus dem CDU-Vorstand stößt dieser Plan auf große Begeisterung. „Als sie ihre Bereitschaft bekannt gab, war beim Vorstand der CDU große Freude zu spüren, da sich alle einig waren, dass dies die beste Wahl für Harenberg ist“, schreibt dazu Peter Gebertshan vom CDU-Ortsverband Harenberg in einer Pressemitteilung.

„Ich wünsche mir, dass Harenberg wieder mehr zu einer Gemeinschaft wird“, sagt Klenner. Auch wenn es zur Zeit wegen der Corona-Pandemie schwer möglich sei, denke sie an Dorffeste und andere Begegnungen. Kira Klenner gehört neben dem Ortsrat in Harenberg auch dem Rat der Stadt Seelze an und konnte dort bereits während der aktuellen Wahlperiode politische Erfahrungen sammeln.

Wilhem Lohmann tritt nicht wieder an

Die zweifache Mutter bewirbt sich als Nachfolgerin von Wilhelm Lohmann, der das Amt des Ortsbürgermeisters zehn Jahre lang inne hatte. „Die Zeit ist gekommen, um aufzuhören“, sagt Lohmann, der zudem 27 Jahre lang den CDU-Vorsitz in Harenberg hatte.

Von Sandra Remmer