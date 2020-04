Kinder können neues Spielhaus wegen der Corona-Pandemie noch nicht nutzen

Dedensen

Nur von Weitem können Kinder das neue Spielhaus auf dem Spielplatz Neue Wiesen bewundern. Nach wie vor verhindern rot-weiße Absperrbänder die Nutzung der Anlage. An beiden Eingangsbereichen ist auf einem Hinweisschild zu lesen, dass der Spielplatz derzeit gesperrt ist. Für die Kleinsten ist dies schwer zu verstehen. Auch der zweijährige Joris hat damit ein Problem. Mit seinen Eltern und drei Geschwistern ist er im Dezember in das Neubaugebiet gezogen. „Der Spielplatz heißt bei ihm nur noch Corona“, erzählt Mutter Maike Briede-Schäfers. Am Anfang habe er noch geweint, aber mittlerweile sei er daran gewöhnt.

Väter realisieren neues Spielgerät

Bis Joris und alle anderen Kinder das neue Spielhauses einweihen können, dürfte es noch eine Weile dauern. Wenn es so weit ist, so Organisator Thorsten Massinger, wird es noch ein kleines Fest geben. „Wir werden alle Kinder für eine Stunde auf den Spielplatz einladen und ein Eis ausgeben“, verspricht er. Massinger ist neben Marc Münnich und Dennis Struß verantwortlich dafür, dass es das neue Spielgerät gibt. Die drei Väter investierten viel Zeit in ihre Idee, die nun nach einem Jahr verwirklicht wurde. Auf den beiden Spielplätzen im Ort hätte es bisher nur ein Angebot für Kinder ab drei Jahren gegeben, erzählt Massinger. Das neue Spielhaus solle nun noch jüngere Kinder ansprechen und ihnen eine altersgerechte Spielmöglichkeit bieten.

Spenden von Ortsrat und Familien

Im März 2019 erhielt bereits der Spielplatz Unter den Linden eine neue Schaukel und ein Klettergerüst. „Da hatte die Stadt bereits viel Geld in die Hand genommen“, erklärt Massinger. Für die Anlage Neue Wiesen hätten somit keine finanziellen Mittel zur Aussicht gestanden. Massinger, Münnich und Struß ließen sich dadurch jedoch nicht entmutigen und riefen auf einer Online-Plattform, mithilfe eines Flyers und eines Presseaufrufes zu Spenden auf. Für das Spielgerät, das 2500 Euro kosten sollte, erhielten sie auch eine finanzielle Unterstützung des Ortsrates in Höhe von 1000 Euro. Mit einem kleinen Fest auf dem Spielplatz mit Bratwurst und Getränken lockten die Organisatoren 80 Besucher an, die gerne die aufgestellte Spendenbox füllten. „Mit allen Aktionen bekamen wir schließlich 1660 Euro zusammen“, erinnert sich Massinger.

Stadt ist Eigentümer der Neuanschaffung

Die drei Väter mussten sich dann nur noch zwischen den drei Empfehlungen der Stadtverwaltung entscheiden. Mit der farbenfrohen Erweiterung des Angebotes direkt im Sandkasten hoffen sie nun auf viele glückliche und zufriedene Kleinkinder. Die Stadt Seelze ist als Betreiber des Spielplatzes auch für das neue Gerät zuständig. „Der Rat hat die Spende angenommen und wir übernehmen als Eigentümer die Unterhaltung“, sagt Sybille Brenner von der Abteilung Stadt-, Grünplanung und Umweltschutz. Solch eine Eigeninitiative sei nicht sehr häufig, sagt sie, und sei eine sehr gelungene Aktion gewesen. Auch sie begrüßt es, wenn nach Beendigung der Corona-Maßnahmen das Gerät gebührend eingeweiht wird.

Von Heike Baake