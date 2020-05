Seelze

Die Ortsfeuerwehr Seelze hat am Donnerstag einen Kesselwagen abgedichtet, aus dem geringe Mengen des Alkohols Butanol entwichen waren. Wie Seelzes Feuerwehrsprecher Norbert Bittner berichtet, war der Waggon leer, aber noch nicht gereinigt worden. Die Feuerwehr wurde gegen 14.45 Uhr alarmiert und war mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften am Gleis 33 in der Nähe des TuS-Vereinsheims im Einsatz.

Die Feuerwehrleute stellten schnell fest, dass der Verschluss des Waggons nicht richtig dicht war. Sie reinigten deshalb den Verschluss und verschlossen den Kesselwagen ordnungsgemäß. Gegen 15.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Von Thomas Tschörner