Lohnde

Außer rot und orange haben die Helfer der Kerzenwerkstatt der Pfadfinder in diesem Jahr eine neue Farbe ausprobiert. „Es ist ein ganz helles Braun. Diese Farbe passt sehr gut zu weißen Tischdecken“, erläutert Vereinsmitglied Heike Ippensen, die gemeinsam mit sechs weiteren Helfern am Mittwoch in der Kerzenwerkstatt aktiv war. Diese und weitere bunte Kerzen werden am Tag der offenen Tür zum Verkauf angeboten.

Bereits vormittags haben sich die Vereinsmitglieder in der oberen Etage des Pfadfinderhauses getroffen, die sechs Einkocher und Gießgestänge in Position gebracht und die vorbereiteten Wachsplatten und -formen aus dem Schrank geholt. Jeder Helfer hat seine Aufgabe und weiß genau, was zu tun ist. „Eine Person allein ist mit dem Ölen aller Formen beschäftigt“, erklärt Ippensen. Das sei die ekligste Aufgabe, sei aber sehr wichtig, damit die fertigen Kerzen sich später leicht aus den Formen lösen ließen.

Toilettenpapierrollen und Abflussrohre werden in der Kerzenwerkstatt als Gießformen genutzt. Quelle: Heike Baake

Geduld und Fingerspitzengefühl

Außer dem Ölen der Formen gehört auch das Einfädeln der Dochte zu den Vorbereitungen. Dabei ist besonders viel Geduld und Fingerspitzengefühl erforderlich. „Die Nadel ist sehr dünn, das schaffen wirklich nur drei Personen bei den Pfadfindern“, versichert Ippensen. Sind alle geölten Rohre mit den Dochten auf den Gießgestängen angebracht, kann das inzwischen geschmolzene Wachs gegossen werden – insgesamt 50 Kilogramm sind es an diesem Tag.

Beim Gießen ist dann sehr viel Geduld gefragt, denn nur in ganz kleinen Schritten wird das Wachs gegossen. „Wir fangen mit einer kleinen Schicht von zwei Millimetern an, gießen erst nach dem Erhärten neu hinzu, bis wir eine Grundlage von einem Zentimeter haben“, so Ippensen. Nach rund zehn Schichten ist eine Kerze fertig – dann sind in der Regel, je nach Kerzenhöhe, bis zu sieben Stunden vergangen.

Schicht für Schicht wird das flüssige Wachs in die Formen gegossen. Quelle: Heike Baake

Kaffeestube beim Tag der offenen Tür

Mit im Team sind auch Petra Schiemann und Barbara Buntrock, die mit ihrem Einsatz die Kerzenproduktion unterstützen. „Ich bin gerne kreativ, und das Ergebnis hinterher zu sehen, ist einfach schön“, versicherte Schiemann, die auch davon begeistert ist, dass alles aus gespendeten Kerzenresten hergestellt wird. Buntrock hat das Gießen von Kerzen vor vielen Jahren im Dänemarkurlaub kennengelernt, mittlerweile ist sie seit zehn Jahren selbst in der Kerzenwerkstatt aktiv. „Ich finde den Nachhaltigkeitseffekt gut, da wird etwas nicht entsorgt, sondern es entsteht etwas anderes, etwas Schönes, daraus“, sagte sie.

Gespendete Kerzenreste werden in der Kerzenwerkstatt verarbeitet. Quelle: Heike Baake

Am Tag der offenen Tür am Sonnabend, 6. November, von 14.30 bis 17 Uhr, werden die hergestellten 220 Kerzen zum Verkauf angeboten. Die Kerzenwerkstatt wird ihre Produkte im Außenbereich des Pfadfinderhauses, Lohnder Straße 6, aufbauen. „Dort können sogar selbst gefertigte gekaufte Kerzen verziert werden“, verspricht Ippensen. Interessierte können das Pfadfinderhaus besichtigen und in der Kaffeestube selbst gebackenen Kuchen genießen. Alle Besucher müssen sich im Innenbereich an die 3-G-Regel halten.

Von Heike Baake