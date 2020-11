Seelze-Süd

In immer mehr Pflegeheimen breitet sich das Coronavirus unter Bewohnern und Mitarbeitern aus. Am Dienstag, 10. November, registrierte das Gesundheitsamt der Region Hannover Fälle in insgesamt 47 Einrichtungen. „Die Sorge vor einem Ausbruch ist auch bei uns vorhanden“, sagt Elke Lange die Leiterin des Kervita-Seniorenzentrums An den Grachten in Seelze-Süd. Auch deshalb hat sich die Einrichtung für ein Pilotprojekt mit Schnelltests auf das Coronavirus bereiterklärt. Diese Tests sind derzeit ein vielversprechendes Mittel, um Infektionen in Einrichtungen, wie Krankenhäusern und Pflegeheimen vorzubeugen.

Ein privater Pflegedienstleister aus Hamburg hatte dem Seniorenzentrum An den Grachten angeboten, an mehreren Tagen zu testen. „Wir wollten wissen, wie das funktioniert“, sagt Lange. Deshalb habe sie zugesagt.

Ergebnis innerhalb von 20 Minuten

Innerhalb von zwei Tagen seien 258 Tests an Bewohnern, Mitarbeitern und Besuchern durchgeführt worden, so die Heimleiterin. Der Schnelltest oder Antigentest funktioniert ähnlich wie ein Schwangerschaftstest. Es wird ein Abstrich genommen und die Probe reagiert mit einem Teststreifen. Innerhalb von 15 bis 20 Minuten ist das Ergebnis da. Allerdings sind die Tests, die nur von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden können, weniger genau als die PCR-Tests, die bei einem konkreten Verdacht auf eine Infektion angewendet werden.

258 Schnelltest wurden innerhalb von zwei Tagen in dem Seniorenzentrum An den Grachten durchgeführt. Quelle: Elke Lange

Laut der Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums vom 15. Oktober sollen diese Antigentests vor allem in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Arztpraxen zum Einsatz kommen. Ihr Einsatz soll verhindern, dass sich alte und kranke Menschen mit dem Coronavirus anstecken, so das Ministerium. Für sie sei die Gefahr von schwerwiegenden Folgen einer Infektion am größten.

Elf positive Ergebnisse nach Schnelltest

Der Testlauf in dem Seniorenzentrum ist Seelze-Süd hat allerdings auch gezeigt, wie fehleranfällig die Tests derzeit noch sind. „Bei drei Mitarbeitern und acht Bewohnern zeigte der Schnelltest ein positives Ergebnis“, sagt Heimleiterin Lange. Ein anschließender PCR-Test fiel allerdings negativ aus. „Da schlug der Puls aber definitiv erst einmal deutlich schneller“, sagt Lange. Zwar hatte man sie schon darauf hingewiesen, dass es nach wie vor Fehlerquoten bei diesen Tests gebe. „Trotzdem mussten wir erst einmal reagieren.“

Die Bewohner wurden isoliert, die Einrichtung vorläufig geschlossen und alle Angehörigen informiert. „Zum Glück konnten wir schnell die Seelzer Hausärztin Vanessa Opalka hinzuziehen, die dann bei den Betroffenen einen PCR-Test durchgeführt hat“, sagt Lange. Nach zweitägigem Warten konnte sie am vergangenen Sonnabend Entwarnung geben. „Wenn man Schnelltests einsetzt, braucht man in jedem Fall einen guten Hausarzt im Hintergrund“, sagt die Hygienebeauftragte der Einrichtung, Antje Flügge.

Heimleitung will weiter testen

Nach den Erfahrungen mit dem Pilotprojekt will die Einrichtung auch weiterhin regelmäßig testen. Derzeit verfüge man noch über 600 solcher Schnelltests, sagt Heimleiterin Lange. Bevor sie mit dem Testen beginnen können, müssen Heime dem Gesundheitsamt der Region Hannover ein Konzept vorlegen. „Das Konzept haben wir vorgelegt, das ist genehmigt worden“, sagt die Heimleiterin.

Allerdings seien noch einige Fragen offen. „Bislang ist aber noch nicht ganz klar, ob die Kosten erstattet werden“, sagt Heimleiterin Lange. Zudem bräuchte man zusätzliches geschultes Personal, um die regelmäßigen Tests durchzuführen. Schon jetzt unterstützen Studierende die Einrichtung am Wochenende, um die Besucher einzuweisen, Fieber zu messen und ihre Kontaktdaten aufzunehmen. „Zusätzliches Testen schaffen wir mit unserem Personal nicht“, so Lange.

In einem Brief hat Lange die Angehörigen der Bewohner informiert. Sie sollen je nach Häufigkeit ihrer Besuche getestet werden. „Sie dürfen die Einrichtung auch nur betreten, wenn das Ergebnis negativ ist“, sagt Lange. „Allerdings müssen sich auch mit einem negativen Ergebnis an die geltenden Hygieneregeln halten.“ Das Heim hat diese vor einigen Tagen noch einmal verschärft: Ab sofort müssen alle Besucher das Haus mit einer FFP2-Maske betreten. Wer sich nicht daran halte, dürfe nicht bleiben, sagt Lange. „Dann machen wir von unserem Hausrecht Gebrauch.“

Ob die Schnelltests verhindern können, dass sich das Coronavirus in Heimen wie dem Seniorenzentrum An den Grachten ausbreitet? „Ich denke, sie sind nur ein Baustein“, sagt Heimleiterin Lange. „Wichtig sind vor allem auch die anderen Hygieneregeln.“

