Seelze

Eine Neuauflage der CDU/FDP-Gruppe im Rat der Stadt Seelze ist nicht geplant. In der Wahlperiode 2011 bis 2016 hatte es das Bündnis zwischen Christdemokraten und Liberalen gegeben. Doch obwohl die Rahmenbedingungen in etwa vergleichbar sind, sieht derzeit keine der beiden Parteien einen Vorteil in einer neuen Ratsgruppe.

Liberaler sieht sich nicht umworben

Die FDP war im Jahr 2011 mit einem Sitz im Rat vertreten, der von Harald Temmler besetzt wurde. „Damals waren die Mehrheitsverhältnisse so, dass meine Stimme für die CDU entscheidend gewesen ist“, sagt Temmler. In der nächsten Wahlperiode von 2016 bis 2021 war die FDP dann mit zwei Mandaten im Rat vertreten und hatte damit Fraktionsstatus. Im neuen Rat ist Temmler wiederum als Einzelkämpfer unterwegs. Dennoch sei die Situation mit der von vor zehn Jahren nicht vergleichbar. „Ich werde nicht umworben“, sagt der Liberale, der über ein Grundmandat ohne Stimmrecht in den Ausschüssen verfügt. Es gebe zwar noch Gespräche, aktuell aber noch keine Entscheidung über eine Ratsgruppe.

Klimagedanke ist Temmler wichtig

Temmler betonte, dass die Weichen für die Zukunft Seelzes gestellt werden müssten, gerade im Hinblick auf den Klimagedanken. „Wir dürfen nicht alles zersiedeln, Wohnungsbau bringt uns wahrscheinlich nur kurzfristig weiter.“ Temmler stellt zudem klar, dass er sich nicht für die Benennung einer Straße nach dem nun im Ruhestand befindlichen Bürgermeister Detlef Schallhorn ausgesprochen habe (siehe Kasten).

Lesen Sie mehr: FDP – Harald Temmler bleibt auf Listenplatz eins für Kommunalwahl 2021

CDU hat kein Angebot gemacht

CDU-Fraktionschef Jens Willms sagt dagegen, dass die Gründung der CDU/FDP-Gruppe im Jahre 2011 vor allem Vorteile für die FDP gebracht habe. „Allein ist man keine Fraktion – und wer keine Fraktion bilden kann, hat nur ein Grundmandat ohne Stimmrecht.“ Und selbstverständlich bedeute ein Einzelmandat im Rat mehr Aufwand, weil die Arbeit nicht auf mehrere Schultern verteilt werden könne. Zwar gebe es jetzt wieder die Möglichkeit, eine Gruppe zu bilden. Die CDU habe dies aber bislang nicht in Erwägung gezogen.

Temmler: Von Personenkult halte ich nichts Harald Temmler (FDP) fühlt sich in dem Bericht zur Verabschiedung von Bürgermeister Detlef Schallhorn falsch zitiert. Er habe nicht angeregt, dass die Stadt vielleicht eine Straße nach Schallhorn benennen sollte. „Ich habe gesagt: In späteren Jahren wird ihnen vielleicht eine Straße gewidmet werden, welche hoffentlich nicht eine Sackgasse oder Feldweg sein wird“, stellt Temmler klar. Er sei schon immer ein Gegner von Personenkult gewesen, der sich in Straßennamen ausdrücken müsse. „Aus diesem Grunde werde ich keine Anregungen geben, Straßen nach Personen zu benennen“, sagt der Liberale.

sEr sehe darin auch keine Vorteile für seine Fraktion, die auf ihr eigenes Profil achten müsse. In den Ausschüssen mit 13 Mitgliedern sei die SPD mit sechs Mandaten vertreten, die CDU mit fünf und die Grünen mit zwei. Damit die Sache für die FDP Sinn ergebe, müsste ein CDU-Vertreter auf seinen Sitz zugunsten Temmlers verzichten, der dann ein Stimmrecht in dem Gremium hätte. Im Moment sei keine Gruppenbildung geplant. „Wir haben das der FDP nicht aktiv angeboten“, sagt Willms.

Von Thomas Tschörner