Seelzer Martinskirche feiert karibischen Gottesdienst

Seelze

Bereits seit 30 Jahren pflegen die evangelischen Kirchengemeinden Seelze und Garbsen eine Partnerschaft mit der lutherischen Kirche von Honduras. „Das ist ein spannendes Projekt für beide Seiten“, sagt Pastor Ortwin Brand von der Kirchengemeinde St. Martin.

Junge Menschen durch Spenden unterstützen

Junge, christlich engagierte Menschen aus dem mittelamerikanischen Land werden innerhalb dieser Partnerschaft in Ausbildung und Studium allein durch Spenden unterstützt. „Wir dürfen auf beeindruckende Weise erleben, wie unsere Partner in ihrem gefestigten Glauben den oft so widrigen Lebensumständen in Armut und Gewalt trotzen“, erklärt Brand. Die Menschen, so sagt er, würden eine ansteckende Fröhlichkeit und ein großes Gottesvertrauen ausstrahlen.

Gottesdienst soll zum Nachdenken anregen

Diese Erfahrung soll während eines Gottesdienstes am Sonntag, 15. Dezember, ab 11 Uhr in der St. Martinskirche an der Martinskirchstraße weiter getragen werden. „Wir wollen damit zum Nachdenken anregen und darüber nachdenken, was wir aus dieser Partnerschaft in unser Leben und das Geschehen um uns herum mitnehmen können“, erklärt der Pastor.

Von Heike Baake