Seit fast 100 Jahren betreut die Kanzlei Siegmund in Seelze Mandanten. Neu im Team ist Laura Siegmund, die gerade ihren Bachelor in Betriebswirtschaft abgeschlossen hat. Der Wunsch, im Familienunternehmen einzusteigen, entstand während ihrer Abiturzeit. Damit bereitete die 23-Jährige ihrem Vater, Karl-Heinz Siegmund, eine große Freude. „Ich kann meine langjährigen Erfahrungen jetzt weitergeben, das ist schön“, sagt der 67-Jährige.

Vor 95 Jahren in Hannover gegründet

Bereits 1925 wurde die Kanzlei von Ferdinand Siegmund in Hannover gegründet. Als er 1938 nach Brasilien auswanderte, übergab er das Unternehmen an seinen Stiefbruder Heinz, Karl-Heinz Siegmunds Vater, der die Kanzlei nach Seelze holte. Seit dieser Zeit werden dort Mandanten in steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten betreut.

Siegmund kann sich noch gut an seine Schulzeit erinnern und die altersgerechten Aufgaben, die er in der Kanzlei erledigen durfte. „Die mit Bleistift eingetragenen Summen in den Journalen wurden von mir nachgerechnet und mit Tinte eingetragen“, erzählt er. Auch habe er noch die Datenübermittlung per Lochstreifen kennengelernt. „Mussten wir etwas kopieren, dann sind wir zur Volksbank gegangen“, erinnert er sich. Im Alter von 23 Jahren stieg Siegmund damals in die Kanzlei seines Vaters ein.

Schwester Karin seit 61 Jahren dabei

Für die Zusammenarbeit blieb Vater und Sohn leider nur eine kurze Zeit. „Sechs Wochen nach meinem Eintritt verstarb mein Vater, und ich stand von einem auf den anderen Tag mit der Kanzlei allein da“, sagt Karl-Heinz Siegmund. Mittlerweile führt er die Firma seit über vier Jahrzehnten und wird dabei von zahlreichen Familienmitgliedern unterstützt.

Schwester Karin Herrmann (78), die bereits seit 61 Jahren dabei ist, begleitet ihren Bruder seit der Übernahme und ist auch heute noch drei Tage in der Woche an ihrem Arbeitsplatz anzutreffen. Siegmunds Ehefrau Maren hat die Abteilung Hausverwaltung übernommen.

In Zukunft Partnerschaftsgesellschaft

Die Zukunft der Kanzlei wird jedoch in den Händen von Tochter Laura liegen. „Ich habe während der Schulzeit ein Praktikum bei einer Bank gemacht und mich mit meiner beruflichen Zukunft auseinandergesetzt“, erklärt sie. Aufgrund des Alters ihres Vaters habe sie sich dazu entschieden, Ausbildung und Studium miteinander zu verbinden, um möglichst schnell einsteigen zu können. Läuft alles nach Plan, werden Vater und Tochter nach der Steuerberaterprüfung im Rahmen einer Partnerschaftsgesellschaft die Kanzlei gemeinsam für einen gewissen Zeitraum leiten.

In den vergangenen Monaten konnte sich Laura Siegmund bereits bei der Gestaltung der Homepage und des Praxislogos mit ihren Ideen einbringen. In Zukunft möchte sie ihren Fokus unter anderem auf die weitere Digitalisierung und die Ausbildung junger Menschen legen. „Ich sehe nun, dass die Kanzlei weiterhin eine Zukunft hat, deshalb modernisieren wir sie jetzt, bauen um und bringen alles auf den neuesten Stand“, sagt Karl-Heinz Siegmund. Ein paar Jahre werde er mit seiner Tochter noch zusammenarbeiten, sich dann aber langsam zurückziehen. Ab und zu gibt es im Team Siegmund allerdings auch mal Meinungsverschiedenheiten, die das gute Vater-Tochter-Verhältnis jedoch nicht negativ beeinflussen. „Das gehört dazu, nach einer halben Stunde ist wieder alles gut“, berichtet Laura Siegmund.

