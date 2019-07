Kirchwehren

Kai Kromholz ist verwundert. Eine Woche lang hat ein Brief gebraucht, um von der BKK-Krankenkasse in Hannover bis in seinen Briefkasten an der Küsterstraße in Kirchwehren. Weil darin ein wichtiger Antrag unterwegs war, hat der Lektor bei seiner Krankenkasse angerufen und nachgefragt, so ist er auf die verspätete Zustellung aufmerksam geworden.

Poststempel dient als Beweis

„Der Brief ist Donnerstag, 27. Juni, gestempelt. Bei mir angekommen ist er erst am Montag, 1. Juli. Normalerweise dauert die Zustellung nicht länger als einen Tag“, sagt Kromholz. Auch ein weiteres Schreiben, abgeschickt am 27. Juni, hat Kirchwehren erst am 1. Juli erreicht. Von seinen Nachbarn weiß er Ähnliches. Da er als Lektor im Pfarrhaus wohnt und auch für die Leerung des Kirchenbriefkastens zuständig ist, hat er zudem bemerkt, dass auch die kirchliche Post verspätet zugestellt worden ist. Deshalb ist das Thema als Tagesordnungspunkt in der nächsten Ortsratssitzung vorgesehen, weiß Kromholz.

Post hat keine Personalprobleme

„Wir haben nichts zu beklagen und auch keine Personalprobleme in dem Bereich“, sagt Jens-Uwe Hogardt, zuständiger Pressesprecher der Deutschen Post für den Bereich Seelze. Allein die Tatsache, dass ein paar Briefe einmal verzögert zugestellt werden, bedeuten nach seiner Auskunft nicht, dass die Post über ein generelles Zustellungsproblem habe. Bei so einer großen Anzahl an Briefen, die täglich – auch maschinell – sortiert würden, könnten Fehler nicht immer ausgeschlossen werden.

Von Sandra Remmer