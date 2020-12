Seelze

Eine Streife hat am Sonntag um 19.32 Uhr auf dem Parkplatz der Kristall-Therme an der Grand-Couronne-Allee drei junge Männer in einem Transporter entdeckt, die sich nicht an die Corona-Regeln gehalten haben, berichtet die Polizei. Die 17- bis 19-Jährigen stammten aus unterschiedlichen Haushalten und hätten sich weder an den Mindestabstand gehalten noch eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Die Beamten leiteten drei Bußgeldverfahren ein.

Von Thomas Tschörner