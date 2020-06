Seelze

Dank einer Spende der Bürgerstiftung Seelze startet der Julius-Club auch in diesem Jahr wieder mit einem tollen Angebot. Die Teilnehmer können sich auf 50 zusätzliche Bücher freuen. Bei dem Leseförderprojekt der Stadtbibliothek von Freitag, 3. Juli, bis Donnerstag, 3. September stehen somit insgesamt rund 180 neue Bücher zur Ausleihe bereit.

Julius-Club besteht seit 13 Jahren

„Die Arbeit, die die Stadtbibliothek mit dem Projekt leistet, zeigt ja, dass Kinder und Jugendliche nach wie vor gern lesen“, betonte Karin Schallhorn von der Bürgerstiftung bei der Übergabe der Bücher an Bibliotheksleiterin Sabine Langbehn. Die Stadtbibliothek konnte in den vergangenen Jahren beim Julius-Club, der im Jahr 2007 von der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen ins Leben gerufen wurde, stets neue Teilnehmerrekorde verzeichnen. Sollte die Bücheranzahl nicht ausreichend sein, so der Vorstand der Bürgerstiftung, solle dies nicht zu einem Problem werden. „Wenn die Bücherei sich meldet, werden wir gern noch mehr Bücher spenden“, versprach Vorstandsmitglied Evelyn Werner.

Dieses Jahr sei aufgrund der Corona-Pandemie weitgehend ungewiss, wie sehr das Angebot des zweimonatigen Leseförderprojekts für Mädchen und Jungen im Alter von elf bis 14 Jahren angenommen wird, sagte Sabine Langbehn. Trotz der Kontaktbeschränkungen hoffe sie aber auf eine große Nachfrage, denn lesen könne man wunderbar allein. Bei der inzwischen 14. Auflage des Julius-Clubs sei das Bücherangebot noch breiter aufgestellt als in den Vorjahren.

Erstmalig Sachbücher im Sortiment

Neben der Spende der Bürgerstiftung konnte die Stadtbibliothek sich auch erneut über eine Förderung der VGH-Stiftung in Höhe von 1000 Euro freuen. Neben Fantasy-Abenteuern, Krimis und Liebesgeschichten sind unter anderem erstmalig auch einige Sachbücher im Sortiment enthalten. Dabei sticht besonders das Buch „Paulas Reise“, das den Klimawandel aus einer etwas anderen Perspektive zeigt, hervor. Aber auch in weiteren Büchern werden ernstere Themen angesprochen, die unter anderem in leichter Sprache Probleme wie die Arbeitslosigkeit der Eltern, das Sitzenbleiben oder den Drogenkonsum behandeln.

Zusätzlich zeichnet der Julius-Club die Vielleser mit Diplomen aus und belohnt die lesefreudigsten Mitglieder und Schulklassen mit Gutscheinen. Das Projekt beschäftigt sich aber nicht nur mit dem Lesen – ein buntes Begleitprogramm wird die Julius-Club-Mitglieder durch die Sommerzeit begleiten. „Wir werden mit den Kindern spielen, basteln, kochen und einen Tag Urlaub zu Hause planen“, sagt Langbehn. In der aktuellen Situation sei das Programm allerdings ein wenig anders gestaltet. „Alle Veranstaltungen finden in diesem Jahr online statt“, betont sie. Es fehle zwar dadurch der persönliche Kontakt, aber sie sei gespannt auf die neuen Formate der Veranstaltungen, die über Plattformen wie Zoom oder Instagram stattfinden werden.

Julius-Club startet per Livestream Per Instagram-Livestream aus der Stadtbibliothek wird der Startschuss zum diesjährigen Julius-Club am Freitag, 3. Juli, um 14 Uhr fallen. Im Anschluss daran beginnt um 15 Uhr die Ausleihe der ersten Bücher für die Julius-Club-Mitglieder. Wegen der aktuellen Kontaktbeschränkungen ist die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Besucher der Stadtbibliothek auf sechs Personen begrenzt, die eine Mund-Nase-Bedeckung tragen müssen. Eine Übersicht aller Bücher sowie die Anmeldebögen sind unter anderem im Internet auf der Seite www.julius-club.de sowie in der Stadtbibliothek Seelze verfügbar. Anmeldungen für Mädchen und Jungen im Alter von elf bis 14 Jahren nimmt die Stadtbibliothek ab sofort während der Öffnungszeiten entgegen. Die Stadtbibliothek ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 geöffnet. Zusätzliche Informationen erhalten Interessenten in einem Video unter den Suchbegriffen Julius-Club und Seelze auf der Plattform Youtube.

Von Heike Baake