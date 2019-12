Seelze

Ein Frau ist am Mittwoch gegen 5.30 Uhr von einem Jugendlichen durch einen leicht verletzt worden. Zuvor war sie auf eine Gruppe aufmerksam geworden, die sich in verdächtiger Weise in Seelzes Innenstadt an einem Fahrzeug zu schaffen machte. Weil die Frau eine mögliche Straftat verhindern wollte, sprach sie die Jugendlichen an, teilte sie der Polizei mit.. Ein junger Mann attackierte daraufhin die Frau und trat sie gegen die Brust. Dabei wurde sie leicht verletzt. Die Polizei sucht weitere Zeugen und nimmt unter der Rufnummer (05137) 827115 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner